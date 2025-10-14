प्रदेशवासियों को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करें अधिकारी: डा. गोयल; गोमतीनगर में ट्रिपिंग पर कार्रवाई

पावर कारपोरेशन अध्यक्ष ने लखनऊ सहित प्रदेश में ट्रिपिंग पर जताई कड़ी नाराजगी

दशहरे की तरह धनतेरस से दीपावली तक बिजली कटौती से मुक्त रहेगा प्रदेश राज्य ब्यूरो, लखनऊ। पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष डा. आशीष कुमार गोयल ने पर्याप्त संसाधन और बिजली की उपलब्धता के बावजूद ट्रिपिंग (आवाजाही) की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों पर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश में ट्रिपिंग की समस्या कर उपभोक्ताओं को तय शेड्यूल के अनुसार निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को किसी तरह की लापरवाही न करने की हिदायत देते हुए कहा कि जो भी कार्य कराने की आवश्यकता हो उसे तत्काल कराएं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सोमवार को शक्ति भवन से वीडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक में अध्यक्ष ने कहा कि सरकार की मंशा के अनुसार त्योहारों के दौरान राजधानी लखनऊ सहित पूरे प्रदेश में तय शेड्यूल (शहरों में 24 घंटे, नगर पंचायत व तहसीलों में 21:30 घंटे, बुंदेलखंड में 20 घंटे व गांवों में 18 घंटे) से निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए सभी पूरी निष्ठा से काम करें।

उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए दशहरे की तरह धनतेरस व दीपावली में पूरे प्रदेश में 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। त्योहारों में विद्युत आपूर्ति को मिशन मोड में लेते हुए वरिष्ठ अधिकारी आपूर्ति की नियमित समीक्षा करें।

अधिकारी और कर्मचारी अपनी तैनाती स्थल पर रहने के साथ ही फोन उठाएं। 1912 पर आने वाली शिकायतों का तत्काल निस्तारण करें। लोकल फाल्ट के चलते बिजली आपूर्ति ठप होने की सूचना वाट्सएप ग्रुप व अन्य संचार माध्यमों से उपभोक्ता को दें। प्रत्येक वाट्सएप ग्रुप में लगभग 1000 उपभोक्ताओं को जोड़ें। समीक्षा बैठक में कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार तथा अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

गोमतीनगर में ट्रिपिंग पर हटाए गए अधिशाशी व सहायक अभियंता अध्यक्ष ने लेसा के मुख्य अभियंताओं से पूछा कि ट्रिपिंग की शिकायतें क्यों आ रही हैं? मौसम बदलने से विद्युत मांग कम हुई है। विद्युत लोड लगभग 30 प्रतिशत कम है, इसके बाद भी लखनऊ के अनेक क्षेत्रों से ट्रिपिंग की शिकायतें आ रही हैं।

नाराज अध्यक्ष ने गोमती नगर में ट्रिपिंग की अधिक शिकायतों पर वहां के अधिशासी अभियंता धीरज और एसडीओ (विश्वास खंड) शैलेश को स्थानांतरित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजधानी में तैनात जेई, एसडीओ एवं अधिशासी अभियंता फील्ड में निकलें और उपभोक्ताओं से विद्युत आपूर्ति के संबंध में फीडबैक लें।