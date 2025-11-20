यूपी में डिप्टी सीएम का आदेश भी बेअसर, चार घंटे में पोस्टमार्टम का दावा Fail 

सरकार का उद्देश्य दु:ख की घड़ी में आम आदमी को राहत देना था, लेकिन जिम्मेदारों पर उपमुख्यमंत्री के आदेश का भी कोई असर नहीं है। यही वजह है कि केजीएमयू के पोस्टमार्टम हाउस के बाहर परिवारजन शव के लिए 12-15 घंटे इंतजार को मजबूर हैं।



केस-एक

अमेठी के मुंशीगंज निवासी रामतीर्थ यादव (70) को मंगलवार शाम सड़क पार करते समय बाइक ने टक्कर मार दी। मृतक के भतीजे विपिन यादव ने बताया कि ट्रामा सेंटर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। रात 12 बजे शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, लेकिन बुधवार दोपहर दो बजे तक शव नहीं मिल सका। हम लोग पूरी रात अस्पताल परिसर में भटकते रहे। कई बार अनुरोध किया, पर कोई सुनने वाला नहीं।



केस-दो

चंदौली निवासी रामाश्रय यादव (46) ऋषिकेश में निजी कंपनी में ड्राइवर थे और बेटी की शादी के लिए घर लौट रहे थे। इस दौरान ट्रेन में अचानक तबीयत बिगड़ी। उन्हें मंगलवार को ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। चचेरे भाई हौसिला सिंह के अनुसार, डाक्टरों ने देखने के बाद मृत घोषित कर दिया। रात करीब आठ बजे बजे शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, लेकिन बुधवार 11 बजे तक शव नहीं मिल पाया। देरी की वजह पूछा तो ठीक से कोई बात भी नहीं कर रहा था।



केस-तीन

कर्नलगंज निवासी कुलदीप जायसवाल (22) की मंगलवार रात सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। मृतक के चाचा अनिल ने बताया कि रात दो बजे शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, लेकिन बुधवार दोपहर एक बजे तक प्रक्रिया शुरू ही नहीं हो पाई थी। कुलपदीप के माता-पिता बेटे की मौत से सदमे में हैं। डिप्टी सीएम ने आदेशित किया है, लेकिन इसके बावजूद पोस्टमार्टम को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। लोग ठीक से बात भी नहीं करते हैं।



अव्यवस्था के बीच दलालों का दबदबा

पोस्टमार्टम हाउस में दलालों का नेटवर्क सक्रिय है। कर्मचारियों की मिलीभगत से जल्द पोस्टमार्टम कराने के नाम पर पीड़ित परिवारजन से वसूली की जाती है। शव को लपेटने वाली पालिथीन, जिसकी कीमत 400–500 रुपये है, उसे भी दोगुणा कीमत पर बेचा जाता है। इसके अलावा भी मृत के परिवार से पैसे की मांग की जाती है।