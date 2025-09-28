Language
    कहीं ‘गिरफ्तारी स्वीकार’ तो कहीं ‘बुलडोजर से प्यार’, बरेली बवाल के बाद लोगों ने पोस्टर पर ये क्या-क्या लिख दिया

    By Dilip Sharma Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 05:30 AM (IST)

    कानपुर में आई लव मोहम्मद के पोस्टर विवाद के बाद बरेली में अशांति और फिर राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में पोस्टर युद्ध शुरू हो गया। नबी के लिए गिरफ्तारी स्वीकार और आई लव योगी जैसे पोस्टर लगाए गए। पुलिस-प्रशासन ने माहौल बिगड़ने की आशंका में पोस्टरों को हटवाया। मुख्यमंत्री ने कठोर कार्रवाई के आदेश दिए हैं जिसके बाद राज्य में सतर्कता बरती जा रही है।

    ब्यूरो: कहीं ‘गिरफ्तारी स्वीकार’ तो कहीं ‘बुलडोजर से प्यार’, बढ़ने लगा पोस्टर वार

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। कानपुर में आइ लव मोहम्मद के पोस्टर लगने के बाद छिड़ा विवाद अब बरेली उपद्रव के बाद पोस्टर वार में तब्दील होता दिख रहा है। आइ लव मोहम्मद, आइ लव महादेव के बाद शनिवार को राजधानी सहित कई जिलों में जहां नबी के लिए गिरफ्तारी स्वीकार, लिखे पोस्टर नजर आए तो वहीं आइ लव योगी और आइ लव बुलडोजर के पोस्टर-होर्डिंग भी लगाए गए। सरकार अब इस पोस्टर वार को बढ़ने के रोकने के लिए कड़ाई में जुट गई है।

    पोस्टर विवाद की शुरुआत पिछले दिनों कानपुर में आइ लव मोहम्मद का पोस्टर लगाने पर कार्रवाई के बाद हुई है। मामला बढ़ने पर कई जिलों में आइ लव महादेव के पोस्टर लगाए गए थे। इस बीच शुक्रवार को बरेली में कानपुर में हुई कार्रवाई के विरोध में उपद्रव हुआ था।

    मऊ में भी स्थिति बिगाड़ने की कोशिश हुई थी। इसके बाद कई जिलों में शनिवार को नये पोस्टर दीवारों पर चिपके नजर आए। कुछ पोस्टरों में आइ लव मोहम्मद के साथ नबी के लिए गिरफ्तारी भी स्वीकार का नारा लिखा हुआ था।

    वहीं आइ लव योगी, आइ लव बुलडोजर, आइ लव पुलिस का नारा लिखे पोस्टर भी कई जगह लगाए गए। माहौल बिगड़ने की आशंका में इन पोस्टरों को पुलिस-प्रशासन द्वारा हटवा दिया गया। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने मामले को लेकर कठोरतम कार्रवाई के आदेश दिए हैं, ऐसे में पोस्टर वार पर अंकुश लगाने के लिए राज्य में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है।