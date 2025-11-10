Language
    पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख आज, तुरंत करें अप्लाई

    By Vivek Rao Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 08:01 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद ने विषम सेमेस्टर और स्पेशल बैक पेपर परीक्षा (नवंबर-दिसंबर 2025) के लिए छात्रों को 10 नवंबर तक ऑनलाइन परीक्षा फार्म भरने का अंतिम अवसर दिया है। परिषद के सचिव ने सभी संस्थानों को निर्देश जारी किए हैं कि समय पर फार्म अग्रसारित करें, अन्यथा जिम्मेदारी प्रधानाचार्य की होगी।

    राज्य ब्यूराे, लखनऊ। उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद ने विषम सेमेस्टर और स्पेशल बैक पेपर परीक्षा (नवंबर-दिसंबर 2025) के लिए छात्रों को अंतिम अवसर दिया है। जो छात्र-छात्राएं अब तक परीक्षा फार्म नहीं भर पाए हैं, वे 10 नवंबर को सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक अपना फार्म आनलाइन भर सकते हैं।

    इसके बाद पोर्टल किसी भी स्थिति में दोबारा नहीं खोला जाएगा। परिषद के सचिव डा. संतोष कुमार सिंह ने सभी राजकीय, अनुदानित और निजी पालिटेक्निक संस्थानों के प्रधानाचार्यों व निदेशकों को ई-मेल के माध्यम से निर्देश जारी किए हैं।

    इसमें कहा गया है कि कई संस्थानों ने समय पर छात्रों के परीक्षा फार्म परिषद को अग्रसारित नहीं किए, जो लापरवाही दर्शाता है।

    निर्धारित तिथि के बाद किसी भी छात्र का फार्म अग्रसारित न होने की स्थिति में संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित संस्थान के प्रधानाचार्य की होगी। परिषद ने इससे पहले भी 31 अक्टूबर और पांच नवंबर को जारी पत्रों के माध्यम से परीक्षा फार्म भरने और आनलाइन शुल्क भुगतान की प्रक्रिया तय की थी।