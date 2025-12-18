UP: नये वर्ष 2026 से प्रदूषण जांच होगी महंगी, डीजल वाहनों पर इसका असर नहीं

जागरण संवाददाता, लखनऊ : वाहनों के प्रदूषण स्तर जांच पहली जनवरी से फिर महंगी होगी। डीजल के वाहनों को छोड़कर सभी तरह की गाड़ियों के प्रदूषण जांच मूल्य में पांच रुपये की बढ़ोतरी हो रही है। पिछले वर्ष डीजल वाहनों की जांच के शुल्क में दस रुपये की बढ़ोतरी हुई थी। ऐसे में जिनके वाहनों का प्रदूषण जांच लंबित हो उसे पूरा करा लें, अन्यथा अधिक भुगतान करने के लिए तैयार रहें। सभी आरटीओ व एआरटीओ को जल्द आदेश जारी किया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्रदेश में प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर लगातार सख्ती की जा रही है, जिन वाहनों की प्रदूषण जांच नहीं होगी, उनका दस हजार रुपये का चालान करने के निर्देश हैं। दो पहिया, तीन व चार पहिया के साथ बसों व ट्रकों का संचालन डीजल, पेट्रोल, सीएनजी व एलपीजी ईंधन से होता है। ऐसे वाहनों को हर छह माह पर प्रदूषण की जांच करानी पड़ती है।

प्रदूषण जांच महंगी होने के दायरे में डीजल को छोड़कर अन्य वाहन आएंगे। उल्लेखनीय है कि वाहनों की प्रदूषण जांच के मूल्य पर पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी होती है, ऐसे में पेट्रोल वाहनों पर पांच रुपये बढ़ाकर, डीजल वाहनों की जांच का मूल्य यथावत रखा गया है।

आनलाइन प्रदूषण जांच केंद्र पर एक जनवरी से प्रदूषण जांच प्रमाणपत्र बढ़ा मूल्य देने के बाद ही जारी होगा। अपर परिवहन आयुक्त राजस्व डा. आरके विश्वकर्मा ने बताया कि प्रदूषण जांच का मूल्य बढ़ रहा है, नेशनल इनफार्मेटिक्स सिस्टम के वरिष्ठ तनकीकी अधिकारी पीयूष श्रीवास्तव को पीयूसीसी पोर्टल पर नई दरें अपडेट करने का आदेश भेजा गया है। राजधानी में प्रदूषण की जांच के करीब 225 से अधिक केंद्र हैं। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष सभी वाहनों की दरों में पांच रुपये व डीजल वाहनों का जांच मूल्य दस रुपये बढ़ा था।

इस तरह बढ़ेंगी जांच दरें (रुपये में) वाहन पहले एक जनवरी से