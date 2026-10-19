मीडिया के सामने श्रद्धा दुबे की सफाई के बाद दबाव में पुलिस, शिवा हत्याकांड की आरोपित दूसरे केस में कर सकती है सरेंडर
Shraddha Dubey Can Surrender: पुलिस उसके खिलाफ दो वर्ष पहले के केस को लेकर बेहद सक्रिय हो गई है। सहारनपुर ...और पढ़ें
HighLights
सहारनपुर में सरेंडर कर सकती श्रद्धा दुबे
शिवा हत्याकांड नहीं साइबर ठगी के केस में करेगी सरेंडर
श्रद्धा दुबे की 11 दिन से फरारी के बाद बेहद दबाव में पुलिस
लखनऊ से नेपाल निकल जाती और नेपाल से लौटकर कई जिलों में घूम रही श्रद्धा
डिजिटल डेस्क, लखनऊ : राजधानी लखनऊ के पाश एरिया हजरतगंज में युवा व्यवसायी शिवा शर्मा की संदिग्ध मौत की मुख्य आरोपित उसकी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा दुबे की 11 दिन से फरारी के बाद लखनऊ पुलिस बेहद दबाव में है। सैकड़ों थाने पार कर लखनऊ के नेपाल और फिर नेपाल से लखनऊ होकर आगरा होकर हजारों किलोमीटर का सफर करने वाली श्रद्धा दुबे मीडिया को तो मिल जाती है, लेकिन लखनऊ पुलिस अभी भी खाली हाथ है।
लखनऊ से पिछले 11 दिनों से मॉडल श्रद्धा दुबे तो लखनऊ पुलिस के साथ आंख मिचौली खेल रही है। लखनऊ से नेपाल निकल जाती और नेपाल से लौटकर कई जिलों में घूमती है। एक न्यूज एजेंसी को बाइट देकर लिव इन पार्टनर शिवा की मौत को आत्महत्या बताकर गायब हो जाती है।
लखनऊ पुलिस को कानों कान खबर नहीं होती है। उत्तर प्रदेश की सुदृढ़ कानून-व्यवस्था की किरकिरी कराती है। डीसीपी, एसीपी और हजरतगंज के इंस्पेक्टर को हटाने के बाद अब लखनऊ पुलिस पर मॉडल श्रद्धा दुबे को सरेंडर करवाने का प्रेशर बहुत बढ़ गया है।
शिवा शर्मा की मौत के मामले में लखनऊ में एसीपी हजरतगंज रजनीश वर्मा को भी हटाया गया। पुलिस के आलाधिकारी श्रद्धा दुबे समेत तीन पकड़वाने में ध्यान देने के स्थान पर डीसीपी, एसीपी, इंस्पेक्टर को हटा रहे हैं।
सहारनपुर में कर सकती है सरेंडर
लखनऊ से आगरा एक्सप्रेस वे से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहुंची श्रद्धा दुबे सहारनपुर में सरेंडर कर सकती है। श्रद्धा दुबे अब शिवा शर्मा हत्याकांड में नहीं दूसरे केस में सरेंडर कर सकती है। उसके खिलाफ सहारनपुर में साइबर ठगी का केस है।
इस केस में उसको 30 अक्टूबर को सहारनपुर कोर्ट में पेश भी होना है। पुलिस उसके खिलाफ दो वर्ष पहले के केस को लेकर बेहद सक्रिय हो गई है। सहारनपुर में पुलिस को दो वर्ष बाद श्रद्धा के खिलाफ ठगी के केस की याद आ गई है। पुलिस ने अचानक लखनऊ में उसके फ्लैट पर नोटिस भी लगा दिया है।
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