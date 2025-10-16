मेटा एआई ने कैसे खुदखुशी कर रहे युवक की बचाई जान? महज 7 मिनट में हुआ पूरा काम

जागरण टीम, लखनऊ। मेटा एआइ के अलर्ट की मदद से पुलिस ने एक और युवक की जान महज सात मिनट में पहुंचकर बचा ली। नगराम में गुरुवार को महिला मित्र से विवाद के बाद युवक ने इंस्टाग्राम पर खुदकुशी करने का वीडियो पोस्ट किया। यह देख मेटा ने पुलिस को अलर्ट भेजा, जिसपर नगराम पुलिस सात मिनट में मौके पर पहुंची और युवक का बचा लिया। साथ ही उसकी काउंसिलिंग की गई।



सहायक पुलिस आयुक्त(एसीपी) मोहनलालगंज रजनीश वर्मा ने बताया कि युवक स्नातक प्रथम वर्ष का छात्र है। मेटा के माध्यम से अलर्ट आया कि नगराम के कपेरा मदारपुर गांव में युवक ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाई गई है, जिसमे जहर खाकर आत्महत्या करना लिखा है।