मेटा एआई ने कैसे खुदखुशी कर रहे युवक की बचाई जान? महज 7 मिनट में हुआ पूरा काम
लखनऊ में मेटा एआई के अलर्ट के बाद नगराम पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक युवक की जान बचाई। युवक ने महिला मित्र से विवाद के बाद इंस्टाग्राम पर आत्महत्या का वीडियो पोस्ट किया था। मेटा ने तुरंत पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को बचाया और उसकी काउंसलिंग की। युवक ने विवाद के कारण ऐसा करने की बात कही।
जागरण टीम, लखनऊ। मेटा एआइ के अलर्ट की मदद से पुलिस ने एक और युवक की जान महज सात मिनट में पहुंचकर बचा ली। नगराम में गुरुवार को महिला मित्र से विवाद के बाद युवक ने इंस्टाग्राम पर खुदकुशी करने का वीडियो पोस्ट किया। यह देख मेटा ने पुलिस को अलर्ट भेजा, जिसपर नगराम पुलिस सात मिनट में मौके पर पहुंची और युवक का बचा लिया। साथ ही उसकी काउंसिलिंग की गई।
सहायक पुलिस आयुक्त(एसीपी) मोहनलालगंज रजनीश वर्मा ने बताया कि युवक स्नातक प्रथम वर्ष का छात्र है। मेटा के माध्यम से अलर्ट आया कि नगराम के कपेरा मदारपुर गांव में युवक ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाई गई है, जिसमे जहर खाकर आत्महत्या करना लिखा है।
सूचना पर तत्काल नगराम एसओ विवेक चौधरी पुलिस बल के साथ महज सात मिनट में मौके पर पहुंचे। जहां पता चला कि युवक ने बताया कि महिला मित्र से विवाद के कारण ऐसा पोस्ट किया था। कुछ करता उससे पुलिस आ गई। थानाध्यक्ष नगराम सहित अन्य पुलिसकर्मियों ने युवक की काउंसलिंग करते हुए समझाया गया। जिससे पीड़ित द्वारा पोस्ट डिलीट करते हुए भविष्य में ऐसी गलती न करने की बात की।
