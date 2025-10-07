Language
    यूपी में अपराधि‍यों पर कहर बनकर टूटी पुल‍िस, ताबड़तोड़ हुए एनकाउंटर; एक लाख के इनामी दो बदमाश ढेर

    By Jagran News Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 05:52 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश पुलिस अपराधियों पर कहर बनकर टूट रही है। पिछले 48 घंटों में ताबड़तोड़ एनकाउंटर में इनामी बदमाशों समेत कई अपराधी ढेर हुए। ऑपरेशन लंगड़ा और ऑपरेशन खल्लास के तहत हुई इस कार्रवाई से अपराधियों में दहशत है। मुजफ्फरनगर में एक लाख के इनामी महताब और सहारनपुर में एक लाख का इनामी इमरान पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। पुलिस ने मौके से हथियार और नकदी बरामद की है।

    ताबड़तोड़ एनकाउंटर में इनामी बदमाशों समेत कई अपराधी ढेर।

    ड‍िजिटल डेस्‍क, नई द‍िल्‍ली। उत्तर प्रदेश में पुल‍िस अपराधि‍यों पर कहर बनकर टूट रही है। ताबड़तोड़ एनकाउंटर में इनामी बदमाशों समेत कई अपराधि‍यों को ढेर कर द‍िया गया है। इसके साथ ही कई को पैर में गोली मारकर ग‍िरफ्तार भी क‍िया गया है। ऑपरेशन लंगड़ा और 'ऑपरेशन खल्लास' के तहत हुई इस कार्रवाई से अपराधि‍यों में खलबली मची है। 

    मुजफ्फरनगर में एक लाख के इनामी महताब का अंत

    पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आठ वर्षों से आतंक का पर्याय बना एक लाख का इनामी बदमाश महताब उर्फ गलकटा को पुलिस की गोलियों से ढेर कर द‍िया है। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के परासौली जंगल में बीते शुक्रवार देर रात हुई मुठभेड़ में महताब के सीने में दो और सिर में एक गोली लगी, जिससे उसके आतंक का भी अंत हो गया। महताब और उसके साथी की ओर से की गई 15 राउंड पर पुलिस की जवाबी कार्रवाई में की गई पांच फायरिंग भारी पड़ गई और उसका खौफनाक सफर खत्म हो गया।

    सहारनपुर में एक लाख का इनामी बदमाश मुठभेड़ में ढेर

    सहारनपुर में एक लाख का इनामी इमरान पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। इमरान मुजफ्फरनगर में शनिवार को एनकाउंटर में ढेर हुए कुख्यात बदमाश महताब का साथी था। दोनों लूटपाट और डकैती की कई वारदातों में वांछित थे। इमरान शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर में लूट और डकैती की वारदातों को अंजाम दे चुका था। मुठभेड़ में गागलहेडी थानाध्यक्ष भी घायल हुए। पुलिस ने मौके से दो पिस्टल, 10 कारतूस, 11,700 रुपये, सोने का एक कुंडल व दो बाइक बरामद कीं। इमरान के खिलाफ लूट, डकैती, गैंग्स्टर समेत 15 मुकदमे दर्ज थे।

    दो करोड़ की लूट का सरगना मुठभेड़ में ढेर

    गुजरात की कंपनी का दो करोड़ रुपये लूटने वाले गिरोह का सरगना हथकड़ी समेत फरार होने के साढ़े सात घंटे बाद फ‍िरोजाबाद में मुठभेड़ में मारा गया। रविवार दोपहर लुटेरा कैश बरामदगी के लिए ले जाने के दौरान पुलिस अभिरक्षा से फरार हुआ था। लुटेरे की फायरिंग में एसपी ग्रामीण बाल-बाल बचे और एक गोली इंस्पेक्टर के हाथ में लगी हैं। मारे गए लुटेरे नरेश के खिलाफ दिल्ली, गाजियाबाद, फरीदाबाद में कई मुकदमे दर्ज बताए गए हैं।

    30 सितंबर को कानपुर हाईवे पर मक्खनपुर थाना क्षेत्र के गांव घुनपई के पास गुजरात की जीके कंपनी का कानपुर से आगरा भेजे जा रहे दो करोड़ कैश की लूट हुई थी। शनिवार दोपहर पुलिस ने अलीगढ़ के नरेश और उसके पांच साथियों को गिरफ्तार कर एक करोड़ पांच हजार कैश बरामद किया था।

