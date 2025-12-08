Language
    UP: कौशांबी में 50 हजार का इनामी नशीले पदार्थ का तस्कर पुलिस मुठभेड़ में घायल

    By Dharmendra PandeyEdited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 11:28 AM (IST)

    Police Encounter in Lucknow: कौशांबी के थाना सैनी का वांछित तस्कर पंकज त्रिपाठी यहां सक्रिय है। इसी आधार पर विशेष टीम गठित कर उसकी घेराबंदी की गई। देर

    पैर में गोली लगने से तस्कर घायल

    जागरण संवाददाता, लखनऊ: मोहनलालगंज पुलिस और एएनटीएफ (एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स) टीम ने रविवार देर रात करीब तीन बजे कौशांबी के कुख्यात नशा तस्कर से मुठभेड़ की। इसमें पुलिस ने इनामी तस्कर पंकज त्रिपाठी के फायर करने पर जवाबी कार्रवाई की और ‍पैर में गोली लगने से तस्कर घायल हो गया।

    पुलिस उपायुक्त(डीसीपी) निपुण अग्रवाल ने बताया कि सूचना मिली थी कि कौशांबी के थाना सैनी का वांछित तस्कर पंकज त्रिपाठी यहां सक्रिय है। इसी आधार पर विशेष टीम गठित कर उसकी घेराबंदी की गई। देर रात पंकज अपने साथी नरेंद्र के साथ बाइक से कनकहा चौकी के पास से गुजर रहा था।

    पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो दोनों ने बाइक तेजी से भगा दी और पीछा कर रही पुलिस टीम पर फायरिंग भी की। जवाबी फायरिंग में पंकज के दाहिने पैर में गोली लगी, जिससे वह सड़क पर गिर पड़ा। इसके बाद पुलिस ने दोनों को दबोच लिया।

    लखनऊ के थाना मोहनलालगंज क्षेत्र में एएनटीएफ से उसका सामना हुआ। इस दौरान रायबरेली निवासी नरेन्द्र भी उसके साथ था। एएनटीएफ से मुठभेड़ के दौरान पंकज के दाएं पैर में गोली लगी, जिसके बाद घायल अवस्था में उसे और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया गया।

    पंकज त्रिपाठी पर कौशांबी पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के मुकदमे में 50 हजार रुपये का इनाम घोषित कर रखा था। वह लंबे समय से कौशांबी के साथ ही पास के जिलों और राजधानी तक नशे के धंधे में सक्रिय था। घायल पंकज को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि उसके साथी नरेंद्र से पूछताछ जारी है।

    मौके से तमंचा, दो खोखे, एक कारतूस, बाइक, कुछ दस्तावेज और 2,050 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार, बरामद दस्तावेज तस्करी नेटवर्क से जुड़े कई अहम खुलासे कर सकते हैं।