Bomb Threat To Lucknow Metro: पुलिस कंट्रोल रूम 112 पर आया फोन, बोला- लखनऊ हजरतगंज मेट्रो स्टेशन पर बम रखा है

Bomb Threat To Lucknow Metro शुक्रवार देर रात पुलिस कंट्रोल रूम 112 पर फोन आता है और फोन करने वाला कहता है क‍ि लखनऊ के हजरतगंज मेट्रो स्‍टेशन पर बम रखा है। ये सुनते ही पुल‍िस कंट्रोल रूम में हड़कंप मच गया। आननफानन पुलिस टीम बम निरोधक दस्ते और डाग स्क्वायड मेट्रो स्‍टेशन पहुंचकर छानबीन करने लगा। घंटो पड़ताल के बाद भी पुल‍िस के हाथ कुछ नहीं लगा।

Bomb Threat To Lucknow Metro: लखनऊ के हजरतगंज मेट्रो स्‍टेशन को म‍िल बम से उड़ाने की धमकी

लखनऊ, जागरण संवाददाता। हजरतगंज रेलवे स्टेशन पर बम रखा है कुछ देर में उड़ा जाएगा। यह सूचना शुक्रवार रात करीब 11:45 बजे पुलिस कंट्रोल रूम 112 को मिली। चूंकि हजरतगंज में मेट्रो स्टेशन है, इसलिए मेट्रो स्टेशन और चराबाग रेलवे स्टेशन पर अलर्ट जारी कर दिया गया। पुलिस टीम, बम निरोधक दस्ते और डाग स्क्वायड के साथ हजरतगंज मेट्रो स्टेशन और चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंच गई। देर रात तक टीमों ने जांच की, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। उधर, सर्विलांस समेत कई टीमें सूचना देने वाले की पड़ताल में लगाई गईं। सूचना देने वाले ने अपना नंबर स्विच आफ कर दिया। उसकी आखिरी लोकेशन बांदा जनपद मिली। अधिकारियों ने बांदा पुलिस को सूचना दी। बांदा पुलिस सूचना देने वाले की तलाश में लग गई। देर रात तक यह पता नहीं चल सका था कि सूचना किसने दी है उसका मकसद क्या था?

Edited By: Prabhapunj Mishra