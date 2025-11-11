Language
    लखनऊ में चप्पे-चप्पे पर पुलिस: विधानभवन के बाहर सुरक्षा कड़ी, स्टेशन पर यात्रियों के सामान की हो रही चेकिंग

    By Ayushman Pandey Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 07:57 AM (IST)

    दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास विस्फोट के बाद लखनऊ में हाई अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस ने रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और मेट्रो स्टेशनों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल तैनात किया गया है। विधानभवन के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और वाहनों की जांच की जा रही है।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के सामने विस्फोट होने के बाद से लखनऊ में सुरक्षा एजेंसियां व पुलिस मुस्तैद हो गई। सोमवार रात से ही हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया।

    पुलिस ने रेलवे स्टेशन, बस अड्डो, मेट्रो स्टेशनों, रेस्टोरेंट्स और माल जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में बम निरोधक दस्ते और डाग स्क्वाड की मदद से सघन चेकिंग अभियान चलाया। हजरतगंज, चारबाग, गोमतीनगर, आलमबाग, दुबग्गा और अलीगंज जैसे संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल को तैनात किया गया है।

    चारबाग रेलवे स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ ने यात्रियों के सामान की बारीकी से जांच की। वहीं आलमबाग बस अड्डे पर हर बस की डिक्की खुलवाकर तलाशी ली गई। विधानभवन के बाहर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यहां प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति और वाहन की जांच के बाद ही अंदर जाने की अनुमति दी गई। दैनिक जागरण की टीम ने विभिन्न स्थानों पर जाकर देखा तो यह स्थिति मिली:

    रात 8:30 बजे - हजरतगंज चौराहा-

    दुकानों के बाहर खड़ी गाड़ियों की हुई चेकिंग: हजरतंगज चौराहे पर पुलिस बल तैनात किया गया। एक-एक गाड़ी की चेकिंग, चालक से पूछताछ समेत अन्य बिंदु पर जांच की गई। इसके बाद एडीसीपी मध्य जितेंद्र दुबे, एसीपी हजरतगंज विकास जायसवाल, इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने डाग स्क्वायड के साथ सभी रेस्टोरेंट के बाहर सामान की चेकिंग की। साथ ही लोगों से चर्चा कर संदिग्ध लगने पर सूचना देने के लिए भी कहा।

    रात 9:00 बजे - चारबाग रेलवे स्टेशन-

     चारबाग रेलवे स्टेशन पर जीआरपी व आरपीएफ दोनों डाग स्क्वायड के साथ स्टेशन पर मुस्तैद दिखी। इंस्पेक्टर जीआरपी ने अलग-अलग लोगों के सामान की चेकिंग की। साथ ही सादी वर्दी में पुलिस बल तैनात किया गया है। उनको एसपी जीआरपी की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि संदिग्ध लगने पर न सिर्फ उससे पूछताछ की जाए, बल्कि दस्तावेज लेकर हस्ताक्षर भी कराए जाएं।

    रात 9.30 बजे-इंदिरानगर मेट्रो स्टेशन-

    मेट्रो स्टेशन पर लोगों से की पूछताछ: हाई अलर्ट होते ही पुलिस उपायुक्त पूर्वी शशांक सिंह ने एसीपी गाजीपुर अनिध्य विक्रम सिंह के साथ मिलकर इंदिरानगर समेत अन्य मेट्रो स्टेशन पर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान वहां आने वाले लोगों से पूछताछ की।

    संदिग्ध लगने पर उनके सामान की जांच की। इसके साथ सीसी कैमरे पर निगरानी रखने वाली टीम से बातचीत कर उन्हें अलर्ट रहने के लिए कहा।

    रात 10 बजे- हरदोई हाइवे-

    शहर के अंदर आने वाले वाहनों को किया चेक: दुबग्गा हाईवे पर वाहनों की चेकिंग की गई। पुलिस ने देर रात तक चलने वाले ढाबे में भी तलाशी अभियान चलाया।

    डाग स्क्वाड टीमों ने संदिग्ध बैग और वाहनों की जांच की, वहीं बम निरोधक दस्ते ने सार्वजनिक स्थलों की सुरक्षा जांच पूरी की। साथ ही चालकों से अपील की गई है कि संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु की सूचना तुरंत पुलिस को दें।