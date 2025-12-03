पुलिस पर हमला करने वाले 19 नामजद, अन्य कई अज्ञात पर बलवा समेत 12 धाराओं में मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। महिला के साथ मारपीट करने वाले आरोपितों को गिरफ्तार करने पहुचे सिपाही को बंधक बनाकर मरणासन्न करने व सूचना पर पहुंचे चौकी इंचार्ज की प्राइवेट कार में पथराव करने व उनके साथ मारपीट करने के मामले में कुरारा पुलिस ने चौकी इंचार्ज हरौलीपुर राजेंद्र प्रसाद की तहरीर के आधार पर 19 नामजद व कई अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस टीम पर हमला करने, सरकारी कार्य में बाधा, धारदार हथियार से हमला करने समेत कुल 12 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं पुलिस आरोपितों की तलाश में जुट गई है।

कुरारा थाने के हरौलीपुर चौकी इंचार्ज द्वारा दी गई तहरीर में बताया कि थाना कुरारा के उमराहट गांव निवासी शत्रुघन निषाद पुत्र फूल सिंह उर्फ जोकर ने सूचना दी कि मेरे गांव के ही योगेश उर्फ दुर्गेश तथा सुरेश पुत्रगण स्व.लाखन निषाद ने मेरे साथ साथ बिजली का किराया मांगने को लेकर मारपीट की तथा मेरी मां बिटोला देवी तथा पत्नी गीता को भी मारा पीटा है।

सूचना पर मैं कांस्टेबल आशीष मौर्या के साथ चौकी हरौलीपुर मनकी से रवाना होकर जांच तथा शांति व्यवस्था के मद्देनजर शाम करीब सात बजे ग्राम उमराहट आया और जैसे ही योगेश उर्फ दुर्गेश व रामकेश के घर के आसपास पहुंचा कि सुरेश भीड़ एकत्रित करने के लिए चिल्लाने लगा, जिसके झांसे में आकर पुलिस वालों पर वहां पर मौजूद सभी लोग आक्रामक व हमलावर हो गए।

ग्रामीणों ने पुलिस के काम में बाधा डालते हुए गाली गलौज करते हुए कुल्हाड़ी व नुकीले व धारदार हथियार, डंडा व लात घूसो से बलबा करते हुए हम लोगों के साथ मारपीट करने लगे तथा कांस्टेबल आशीष मौर्या को बंधक बनाकर रस्सी से बांध दिया तथा हम लोगों के सिर व शरीर पर जान से मारने व लूट की नियत से कई वार किए। इस घटना में कांस्टेबल आशीष मौर्या लुहलुहान हो गया।

पुलिस ने चौकी इंचार्ज की तहरीर पर कुल 19 लोगों के खिलाफ नामजद व कई अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस टीम पर हमला, बलबा, सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करना समेत कुल 12 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।

सीओ सदर राजेश कमल ने बताया कि चौकी इंचार्ज राजेंद्र प्रसाद की तहरीर पर पुलिस टीम पर हमला करने वाले 19 नामजद व अन्य कई अज्ञात लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपितों की तलाश की जा रही है।