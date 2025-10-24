राज्य ब्यूरो, लखनऊ। पीएम स्वनिधि योजना में उत्तर प्रदेश पूरे देश में पहले स्थान पर होगा। नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने शुक्रवार को आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में आयोजित वर्चुअल समीक्षा बैठक में ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में योजना की लगातार समीक्षा की जा रही है। जल्द ही उत्तर प्रदेश इस योजना में पूरे देश में प्रथम स्थान पर होगा।

वर्चुअल बैठक में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि योजना में अब तक 1.25 करोड़ से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। जिनमें से 99.40 लाख आवेदन स्वीकृत हुए हैं और 96.58 लाख ऋण बांटे जा चुके हैं। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु योजना में सबसे आगे रहे हैं।