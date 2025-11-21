बैंकों में पीएम स्वनिधि योजना के 1.30 लाख आवेदन लंबित, निदेशक सूडा ने ऋण वितरण जल्द करने के दिए निर्देश

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। निदेशक सूडा अपूर्वा दुबे ने पीएम स्वनिधि योजना के ऋण वितरण एवं स्वीकृति के लंबित आवेदनों को जल्द से जल्द निस्तारण के निर्देश बैंकों को दिए हैं। सूडा भवन में गुरुवार को बैंकर्स के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि आवेदनों स्वीकृति में देरी होने से लाभार्थियों को परेशानी हो रही है। आवेदनों के समय से निस्तारण के लिए बैंक को विभागीय मदद की जरूरत है तो सहयोग किया जाएगा।

निदेशक ने कहा कि स्टेट बैंक आफ इंडिया में ऋण स्वीकृति के 61 हजार और वितरण के लिए 13 हजार से अधिक आवेदन लंबित हैं। पंजाब नेशनल बैंक में 19 हजार से अधिक आवेदन ऋण स्वीकृति और वितरण के पांच हजार से अधिक आवेदन लंबित हैं।

इसी तरह इंडियन बैंक में 14 हजार से अधिक आवेदन ऋण स्वीकृति और चार हजार से अधिक वितरण के आवेदन लंबित हैं। यूनियन बैंक आफ इंडिया में 11 हजार से अधिक ऋण स्वीकृति और तीन हजार से अधिक वितरण के आवेदन लंबित हैं।