UP Latest News अब तक 12 लाख पटरी दुकानदार इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। अब फिर प्रधानमंत्री के हाथों डेढ़ लाख पटरी दुकानदारों को कर्ज देने का निर्णय हुआ है। नगरीय निकाय निदेशक डा. नितिन बंसल ने सभी निकायों को अपने यहां प्रथम कर्ज के लिए आवेदन प्राप्त करने तथा उन्हें स्वीकृति प्रदान कराने के निर्देश दिए हैं।

UP News: रेहड़ी-पटरी वालों को PM Modi देंगे स्वनिधि योजना का लाभ, सात जुलाई को सीधे खातों में आएगी धनराशि

लखनऊ, राज्य ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सात जुलाई को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में प्रदेश भर के करीब डेढ़ लाख पटरी दुकानदारों को पीएम स्वनिधि योजना का लाभ प्रदान करेंगे। पटरी दुकानदारों के बैंक खाते में सीधे कर्ज की धनराशि भेजी जाएगी। नगर विकास विभाग ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। सभी नगरीय निकायों को पटरी दुकानदारों को चिह्नित करने के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना महामारी के दौरान आजीविका खो चुके रेहड़ी व पटरी दुकानदारों के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर यह योजना शुरू की गई थी। इसमें पहला कर्ज 10 हजार रुपये का मिलता है। पहला कर्ज समय पर चुकाने वाले दुकानदारों को दूसरी बार में 20 हजार व तीसरी बार में 30 हजार रुपये का कर्ज मिलता है। इस योजना में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। अब तक 12 लाख पटरी दुकानदार इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। अब फिर प्रधानमंत्री के हाथों डेढ़ लाख पटरी दुकानदारों को कर्ज देने का निर्णय हुआ है। नगरीय निकाय निदेशक डा. नितिन बंसल ने सभी निकायों को अपने यहां प्रथम कर्ज के लिए आवेदन प्राप्त करने तथा उन्हें स्वीकृति प्रदान कराने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही लंबित पड़े पहले, दूसरे व तीसरे कर्ज के आवेदन को स्वीकृति प्रदान करने के लिए कहा है। स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम के अंतर्गत सभी पात्र लाभार्थियों को केंद्र की अन्य योजनाओं का भी लाभ दिलाने के निर्देश दिए गए हैं।

Edited By: Narender Sanwariya