PM Modi अटल जयंती पर देश को समर्पित करेंगे 'राष्ट्र प्रेरणा स्थल', सीएम योगी ने की लोकार्पण कार्यक्रम की समीक्षा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर राजधानी लखनऊ में नवनिर्मित ‘राष्ट्र प्रेरणा स्थल’ को देश के नाम समर्पित करेंगे। शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास में आयोजित इस कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा में कहा कि दो लाख लोगों की उपस्थिति में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यह स्थल राष्ट्रीय चेतना, सांस्कृतिक विरासत एवं गौरव का प्रतीक बनेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र प्रेरणा स्थल में डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं अटल जी की प्रतिमाएं आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्रीय एकता, एकात्म मानववाद तथा आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को समझने और आत्मसात करने की प्रेरणा देंगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री की उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा, यातायात, प्रोटोकाल, आतिथ्य एवं भीड़ प्रबंधन से संबंधित सभी व्यवस्था उच्चतम मानकों के अनुरूप सुनिश्चित की जाएं। किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो।

राष्ट्र प्रेरणा स्थल को अंतिम रूप देने के साथ ही लैंडस्केपिंग, उद्यान, संग्रहालय परिसर, एम्फीथिएटर एवं मार्गों के सुंदरीकरण कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री ने परिवहन, पार्किंग लेआउट, बस रूट प्लान, नियंत्रण कक्ष एवं चिकित्सा इकाइयों की समीक्षा की और कहा कि प्रत्येक बस, पार्किंग ब्लाक और प्रवेश द्वार के लिए जिम्मेदार नोडल अधिकारी नामित किए जाएं।

वीवीआइपी रूट, हेलीपैड, कार्यक्रम स्थल एवं जनसभा क्षेत्र में बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू करने तथा यातायात डायवर्जन, पार्किंग व पैदल मार्ग के लिए स्पष्ट साइनेज लगाए जाएं। उन्होंने मीडिया प्रबंधन, स्वागत व्यवस्था, सांस्कृतिक प्रस्तुति और प्रोटोकाल के सभी घटकों में समन्वय और समयबद्धता सुनिश्चित करने को कहा है।