UP News: पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा देगा पीएम मित्र पार्क, 1 लाख से अधिक रोजगार होंगे सृजित

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। लखनऊ में बन रहा पीएम मित्र वस्त्र एवं परिधान पार्क पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा देगा। 1000 एकड़ में बन रहे इस पार्क में 11 प्रतिशत भूमि पर हरियाली व फलदार पौधे लगाए जाएंगे। वहीं 55 प्रतिशत भूमि पर औद्योगिक इकाईयों की स्थापना की जाएगी। पार्क के ड्राफ्ट लेआउट प्लान के अऩुसार तीन प्रतिशत भूमि को रिहायशी क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दो प्रतिशत भूमि पर ट्रांसपोर्ट हब और चार फीसदी भूमि को जनसुविधा केंद्रों के लिए आरक्षित रखा गया है। साथ ही 13 प्रतिशत भूमि पर सड़कों का निर्माण किया जाएगा। पीएम मित्र पार्क परियोजना पर करीब 1,680 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। इस पार्क में 10 हजार करोड़ रुपये का निवेश आने की संभावना है।

साथ ही एक लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेने का अनुमान है। पार्क के निर्माण में पर्यावरण के अनुकूल निर्माण सामग्री, ऊर्जा-संवेदनशील डिजाइन, वर्षा जल संचयन, सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना और ई-वेस्ट मैनेजमेंट को भी प्राथमिकता दी जाएगी। पार्क के चारों तरफ दीवार का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही पार्क की कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए फोर लेन मार्ग का भी निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है।

प्रशिक्षण केंद्र अलीगंज में बनेगा इंडोर गेम व जिमखाना राजधानी के अलीगंज स्थित प्रादेशिक स्टाफ, प्रशिक्षण एवं शोध केंद्र में इंडोर गेम (बैडमिंटन कोर्ट सहित) भवन और जिमखाना के निर्माण कार्य को मंजूरी मिल गई है। इस परियोजना पर छह करोड़ 11 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। शासन ने पहले यह काम ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को सौंपा था, लेकिन पांच माह बीत जाने के बाद भी काम शुरू न होने के कारण अब इसकी जिम्मेदारी सी एंड डीएस जल निगम को दी गई है।