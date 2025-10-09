UP News: पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा देगा पीएम मित्र पार्क, 1 लाख से अधिक रोजगार होंगे सृजित
लखनऊ में बन रहा पीएम मित्र वस्त्र एवं परिधान पार्क पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देगा। एक हजार एकड़ में बन रहे इस पार्क का 11% हिस्सा हरियाली के लिए समर्पित होगा, जबकि 55% भूमि पर औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जाएंगी। इस परियोजना से लगभग 1,680 करोड़ रुपये की लागत आएगी और एक लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी जा रही है।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। लखनऊ में बन रहा पीएम मित्र वस्त्र एवं परिधान पार्क पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा देगा। 1000 एकड़ में बन रहे इस पार्क में 11 प्रतिशत भूमि पर हरियाली व फलदार पौधे लगाए जाएंगे। वहीं 55 प्रतिशत भूमि पर औद्योगिक इकाईयों की स्थापना की जाएगी। पार्क के ड्राफ्ट लेआउट प्लान के अऩुसार तीन प्रतिशत भूमि को रिहायशी क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा।
दो प्रतिशत भूमि पर ट्रांसपोर्ट हब और चार फीसदी भूमि को जनसुविधा केंद्रों के लिए आरक्षित रखा गया है। साथ ही 13 प्रतिशत भूमि पर सड़कों का निर्माण किया जाएगा। पीएम मित्र पार्क परियोजना पर करीब 1,680 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। इस पार्क में 10 हजार करोड़ रुपये का निवेश आने की संभावना है।
साथ ही एक लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेने का अनुमान है। पार्क के निर्माण में पर्यावरण के अनुकूल निर्माण सामग्री, ऊर्जा-संवेदनशील डिजाइन, वर्षा जल संचयन, सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना और ई-वेस्ट मैनेजमेंट को भी प्राथमिकता दी जाएगी। पार्क के चारों तरफ दीवार का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही पार्क की कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए फोर लेन मार्ग का भी निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है।
प्रशिक्षण केंद्र अलीगंज में बनेगा इंडोर गेम व जिमखाना
राजधानी के अलीगंज स्थित प्रादेशिक स्टाफ, प्रशिक्षण एवं शोध केंद्र में इंडोर गेम (बैडमिंटन कोर्ट सहित) भवन और जिमखाना के निर्माण कार्य को मंजूरी मिल गई है।
इस परियोजना पर छह करोड़ 11 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। शासन ने पहले यह काम ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को सौंपा था, लेकिन पांच माह बीत जाने के बाद भी काम शुरू न होने के कारण अब इसकी जिम्मेदारी सी एंड डीएस जल निगम को दी गई है।
भवन निर्माण में चार करोड़ 48 लाख रुपये इंडोर गेम भवन (बैडमिंटन कोर्ट सहित) पर और एक करोड़ 62 लाख रुपये जिमखाना भवन पर खर्च किए जाएंगे। इसके पूरा होने से यहां प्रशिक्षुओं और कर्मचारियों को खेल और शारीरिक गतिविधियों के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।