राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम) योजना के तहत अनुदान पर सोलर पंप प्राप्त करने के लिए आवेदन को तीन दिन का समय और बचा है। प्रदेश में इस बार 40521 सोलर पंप, अनुदान पर वितरित किए जाएंगे और इसका लाभ लेने के लिए कृषि विभाग की वेबसाइट www.agriculture.up.gov.in पर 15 दिसंबर तक आवेदन किया जा सकता है। योजना का लाभार्थी बनने के लिए किसान का विभागीय वेबसाइट पर पंजीकृत होना आवश्यक है।

कृषि विभाग के अनुसार दो एचपी डीसी-एसी सरफेस पंप पर 98,593 रुपये का अनुदान मिलेगा। दो एचपी के डीसी सबमर्सिबल पंप पर 1,00,215 रुपये व एसी सबमर्सिबल पंप 99,947 रुपये और तीन एचपी के डीसी सबमर्सिबल पंप पर 1,33,621 रुपये व एसी सबमर्सिबल पंप पर 1,32,314 रुपये का अनुदान मिलेगा।

जबकि पांच एचपी एसी सबमर्सिबल पंप पर 1,88,038 रुपये और 7.5 एचपी एसी व 10 एचपी एसी सबमर्सिबल पंप पर किसानों को अलग-अलग अनुदान के रूप में सर्वाधिक 2,54,983 रुपये का लाभ मिलेगा। आवेदन के लिए किसान को वेबसाइट पर बुकिंग करने के साथ टोकन मनी के रूप में पांच हजार रुपये जमा करने होंगे।