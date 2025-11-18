Language
    PM Kisan Samman Nidhi: यूपी के 2.15 करोड़ किसानों को मिलेगी 21वीं किस्त, सीधे खाते में आएंगे इतने रुपये

    By Dilip Sharma Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 08:10 PM (IST)

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोयंबटूर से पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी करेंगे। इससे उत्तर प्रदेश के 2.15 करोड़ से अधिक किसानों को 4314.26 करोड़ रुपये का लाभ मिलेगा। यह योजना छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिसके तहत हर साल किसानों को 6000 रुपये की राशि सीधे उनके खाते में भेजी जाती है।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ: प्रदेश के 2.15 करोड़ से अधिक किसानाें को बुधवार को किसान निधि का लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कोयम्बटूर से पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी करेंगे। इससे लाभान्वित यूपी के किसानों के खाते में के रूप में 4314.26 करोड़ रुपये पहुंचेंगे।

    केंद्र सरकार द्वारा छोटे और सीमांत किसानों की सहायता के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत पात्र किसान परिवार के एक सदस्य को हर साल दो-दो हजार रुपये की तीन किस्तों में छह हजार रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके खाते में भेजी जाती है।

    प्रधानमंत्री द्वारा अब तक 20 किस्त जारी की जा चुकी हैं। योजना शुरू होने के बाद से अब तक प्रदेश के किसानों के खाते में अब तक 90354.32 करोड़ रुपये की राशि सम्मान निधि के रूप में भेजी जा चुकी है।

    प्रदेश के किसानों को मिली सम्मान निधि (वर्ष - धनराशि)

    • 2018-19 - 2238.92 करोड़ रुपये
    • 2019-20 - 11006.87 करोड़ रुपये
    • 2020-21 - 14,432.14 करोड़ रुपये
    • 2021-22 - 15,775.52 करोड़ रुपये
    • 2022-23 - 12,454.32 करोड़ रुपये
    • 2023-24 - 13,808.48 करोड़ रुपये
    • 2024-25 - 15,594.74 करोड़ रुपये
    • 2025-26(अप्रैल-जुलाई) - 5043.33 करोड़ रुपये

    कुल - 90,354.32 करोड़ रुपये