PM Kisan Samman Nidhi: यूपी के 2.15 करोड़ किसानों को मिलेगी 21वीं किस्त, सीधे खाते में आएंगे इतने रुपये

राज्य ब्यूरो, लखनऊ: प्रदेश के 2.15 करोड़ से अधिक किसानाें को बुधवार को किसान निधि का लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कोयम्बटूर से पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी करेंगे। इससे लाभान्वित यूपी के किसानों के खाते में के रूप में 4314.26 करोड़ रुपये पहुंचेंगे।

केंद्र सरकार द्वारा छोटे और सीमांत किसानों की सहायता के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत पात्र किसान परिवार के एक सदस्य को हर साल दो-दो हजार रुपये की तीन किस्तों में छह हजार रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके खाते में भेजी जाती है।

प्रधानमंत्री द्वारा अब तक 20 किस्त जारी की जा चुकी हैं। योजना शुरू होने के बाद से अब तक प्रदेश के किसानों के खाते में अब तक 90354.32 करोड़ रुपये की राशि सम्मान निधि के रूप में भेजी जा चुकी है।