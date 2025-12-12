लखनऊ सहित चार शहरों में पीएम आवास के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, सिर्फ ये लोग कर सकते हैं आवेदन
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए लखनऊ सहित चार शहरों इटावा, मुरादाबाद व बहराइच के लिए पंजीकरण शुरू हो गया है। राजधानी के तीन स्थानों पर 162 पीएम आव ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, लखनऊ। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए लखनऊ सहित चार शहरों इटावा, मुरादाबाद व बहराइच के लिए पंजीकरण शुरू हो गया है। राजधानी के तीन स्थानों पर 162 पीएम आवास खाली हैँ। तीन लाख रुपये वार्षिक आय वाले ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैँ। चयन लॉटरी के माध्यम से होगा। आवेदक को साढ़े तीन लाख रुपये का भुगतान करना होगा।
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए शुक्रवार से ही पंजीकरण शुरू किया है। लखनऊ के ही तीन स्थानों पर बने 162 आवास खाली हैं, इनमें कनकहा मोहनलालगंज में 12, अनौराकला में 68 और जाहिरपुर में 82 शामिल हैं।
इसी तरह से इटावा में 28, मुरादाबाद में 127 व बहराइच में 53 आवास हैं। पंजीकरण ऑनलाइन ही करा सकते हैँ। अंतिम तारीख 30 दिसंबर रखी गई है। लाटरी में आवास पाने वाले समय पर धन का भुगतान नहीं कर पाते इससे तय समय के बाद पंजीकरण निरस्त हो जाता है। उप आवास आयुक्त चंदन कुमार पटेल ने बताया, आवास का चयन लाटरी के माध्यम से होगा।
