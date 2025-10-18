लखनऊ जंक्शन सहित यूपी के इन स्टेशनों पर नहीं मिलेगा प्लेटफॉर्म टिकट, रेलवे प्रशासन ने जारी की गाइडलाइन
पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल ने दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए लखनऊ जंक्शन समेत कई स्टेशनों पर प्लेटफार्म टिकटों की बिक्री 19 से 31 अक्टूबर तक बंद कर दी है। यह फैसला लखनऊ जंक्शन, गोरखपुर, बस्ती, छपरा, सीवान और बनारस स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन के लिए लिया गया है। स्टेशनों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त व्यवस्थाएं की गई हैं।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल प्रशासन ने दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए लखनऊ जंक्शन (छोटी लाइन) सहित कई स्टेशनों पर प्लेटफार्म टिकट की बिक्री पर रोक लगा दी है। यह रोक 19 से 31 अक्टूबर तक रहेगी।
पूर्वाेत्तर रेलवे के लखनऊ जंक्शन, गोरखपुर, बस्ती, छपरा, सीवान एवं बनारस स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन के लिए प्लेटफार्म टिकट की बिक्री पर रोक लगायी है।
मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि अधिक भीड़ वाले स्टेशनों पर निगरानी एवं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गये हैं। भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष गाइड लाइन जारी की गई है। गोरखपुर एवं छपरा स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बनाया गया है, जिसमें बैठने की पर्याप्त व्यवस्था के साथ प्रकाश की व्यवस्था, उद्घोषणा प्रणाली, ट्रेन डिस्प्ले बोर्ड, मोबाइल चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध है।
गोरखपुर, लखनऊ बनारस एवं छपरा स्टेशनों पर निगरानी के लिए मिनी कंट्रोल रूम बनाया गया है। रेलवे स्टेशनों, प्लेटफार्म, सीढ़ियों, पैदल उपरिगामी पुल पर संयुक्त रूप से रेलवे सुरक्षा बल एवं राजकीय रेलवे पुलिस के जवानों की अतिरिक्त तैनाती की गई है। स्टेशनों पर सीसीटीवी के माध्यम से सर्कुलेटिंग एरिया, यात्री प्रतीक्षालय एवं प्लेटफार्म पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। जोनल मुख्यालय एवं लखनऊ रेल मंडल में वार रूम स्थापित कर अधिकारियों व कर्मचारियों की तैनाती कर 24 घंटे रहेगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।