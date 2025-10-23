UP News: डिप्लोमा इन फार्मेसी के एडमिशन को लेकर आ गया जरूरी नोटिफिकेशन, सीट आवंटन को लेकर अपडेट

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। डिप्लोमा इन फार्मेसी में प्रवेश के लिए चल रही चौथे चरण की विशेष काउंसलिंग अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। अभ्यर्थियों के विकल्प भरने की तिथि 23 अक्टूबर तक निर्धारित थी। अब 24 अक्टूबर को सीट आवंटन किया जाएगा। आवंटन के बाद अभ्यर्थियों को 25 से 29 अक्टूबर तक सिक्योरिटी और काउंसलिंग फीस आनलाइन जमा करनी होगी।

प्रमाणपत्रों का सत्यापन जिलों में बनाए गए सहायता केंद्रों पर किया जाएगा। चौथे चरण में सीट आवंटन के बाद विकल्प स्वतः फ्रीज हो जाएगा। ऐसे में अभ्यर्थी को आवंटित सीट स्वीकार करने के लिए कुल 3250 (सीट एक्सेप्टेंस शुल्क और काउंसलिंग शुल्क) पोर्टल के माध्यम से आनलाइन जमा करना होगा।

यदि किसी अभ्यर्थी ने चौथे चरण में सीट स्वीकार करने का शुल्क जमा कर दिया है, लेकिन निर्धारित तिथि तक दस्तावेजों का सत्यापन नहीं कराया, तो उसका संस्थान और पाठ्यक्रम का आवंटन स्वतः निरस्त कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी 29 अक्टूबर तक अपनी सीट वापस करा सकते हैं।