यूपी में बिजली दरों में बढ़ोतरी की काेशिश, नियामक आयोग में याचिका दाखिल

राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बिजली दरों में बढ़ोतरी और कंपनियों के निजीकरण के प्रयासों के खिलाफ नियामक आयोग में एक लोक महत्व याचिका दायर की है। उन्होंने आयोग से बिजली दरों में किसी भी वृद्धि को खारिज करने और कंपनियों के पास मौजूद सरप्लस धनराशि के आधार पर दरों को कम करने की मांग की है। वर्मा ने निजीकरण के प्रस्ताव को असंवैधानिक बताया और कहा कि छह साल से दरें न बढ़ने से जनता को राहत मिली है, और अब वृद्धि मुख्यमंत्री की उपभोक्ता हितैषी नीति के खिलाफ होगी।