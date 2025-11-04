पटना-कोटा एक्सप्रेस को यूपी के किस स्टेशन पर मिला ठहराव? साक्षी महाराज ने रेलमंत्री से की थी मांग
रेलवे ने पटना-कोटा एक्सप्रेस का उन्नाव स्टेशन पर दो मिनट का प्रयोगात्मक ठहराव बढ़ाया है। सांसद साक्षी महाराज की मांग पर रेलमंत्री ने यह फैसला लिया, जिससे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले युवाओं को सुविधा होगी। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल ने उत्कृष्ट टिकट चेकिंग कर्मचारियों को पुरस्कृत किया, जिन्होंने बेटिकट यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई कर राजस्व बढ़ाया।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। रेलवे ने पटना-कोटा एक्सप्रेस का ठहराव उन्नाव स्टेशन पर मंगलवार से बढ़ा दिया है। यह ठहराव दो मिनट के लिए प्रयोगात्मक आधार पर किया जाएगा। यात्रियों की संख्या अधिक होने पर उन्नाव में स्थायी ठहराव दिया जाएगा।उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज ने रेलमंत्री से पटना-कोटा एक्सप्रेस का ठहराव उन्नाव स्टेशन पर देने की मांग की थी।
सांसद ने कहा था कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने जाने वाले जिले के युवाओं को लखनऊ और कानपुर जाकर ट्रेन पकड़ना पड़ता है। सांसदों की साथ होने वाली उत्तर रेलवे प्रशासन की बैठक में भी इस ठहराव को प्रदान करने का आग्रह किया गया था।
इसके बाद रेलवे बोर्ड ने तत्काल प्रभाव से ठहराव प्रदान करने के आदेश जारी कर दिए। ट्रेन 13239 पटना - कोटा एक्सप्रेस बुधवार से रात 12:36 बजे उन्नाव स्टेशन पहुंचकर 12:38 बजे छूटेगी। इसी तरह 13240 कोटा– पटना एक्सप्रेस बुधवार से उन्नाव स्टेशन पर सुबह 5:16 बजे पहुंचकर 5:18 बजे रवाना होगी।
टिकट चेकिंग कर्मी पुरस्कृत
उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के उत्कृष्ट कार्य करने वाले टिकट चेकिंग कर्मचारियों को मंगलवार को डीआरएम सुनील कुमार वर्मा ने पुरस्कृत किया। डीआरएम ने बताया कि इन कर्मचारियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए न केवल बेटिकट यात्रियों के खिलाफ सघन जांच की, वहीं रेलवे को उससे राजस्व की प्राप्ति भी हुई।
डीआरएम ने सीटीआइ दिवाकर तिवारी, सीआइटी प्रमोद कुमार भसीन, सचिन कुमार, टीटीआइ अम्मार रिजवी, सुशील कुमार भगत, अजय प्रताप यादव, विपिन पांडेय, आरके गुप्ता, रविन्द्र यादव, संजय कुमार वर्मा, दुर्गेश सिंह और सुमित सिंह को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी भी उपस्थित थे।
