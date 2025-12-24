बिना अपॉइंटमेंट शिकायतों को दूर करा सकेंगे पासपोर्ट आवेदक, यूपी के 4 केंद्रों पर आयोजित होगा मेला
पासपोर्ट आवेदकों के लिए अच्छी खबर है। लखनऊ पासपोर्ट कार्यालय 27 तारीख को बिना अपॉइंटमेंट के जन शिकायत निवारण मेला आयोजित करेगा। आवेदक सुबह 9 बजे से शा ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, लखनऊ। अपने पासपोर्ट से जुड़ी समस्याओं के निराकरण के लिए आवेदक बिना किसी पूर्व अपाइंटमेंट के शनिवार को सीधे अपने पासपोर्ट सेवा केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय लखनऊ की ओर से रतन स्क्वायर स्थित पासपोर्ट सेवा केंद्र लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर और वाराणसी में शनिवार को जन शिकायत निवारण मेले का आयोजन किया जाएगा।
वर्ष 2026 के फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर दिसंबर माह के अंतिम शनिवार को भी जन शिकायत निवारण मेला आयोजित किया जाएगा। पासपोर्ट आवेदक बिना किसी पूर्व अपाइंटमेंट के अपने नजदीकी पासपोर्ट सेवा केंद्र में सुबह नौ से शाम 5:30 बजे तक उपस्थित होकर पासपोर्ट से संबंधित अपनी समस्याओं का निराकरण करवा सकेंगे।
लीगल, जन्मतिथि में परिवर्तन, एकल अभिभावक केस, गोद लेने, नाम में परिवर्तन, इमरजेंसी सर्टिफिकेट संबंधी फीस, सरेंडर सर्टिफिकेट आवेदन संबंधी मामलों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की समस्याओं के लिए आवेदक पीएसके में आ सकते हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को बार-बार आवेदन प्रक्रिया में आने वाली कठिनाइयों से राहत प्रदान करना, लंबित प्रकरणों का समाधान करना और पासपोर्ट सेवाओं को अधिक नागरिक केंद्रित, पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाना है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।