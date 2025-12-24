बिना अपॉइंटमेंट शिकायतों को दूर करा सकेंगे पासपोर्ट आवेदक, यूपी के 4 केंद्रों पर आयोजित होगा मेला

जागरण संवाददाता, लखनऊ। अपने पासपोर्ट से जुड़ी समस्याओं के निराकरण के लिए आवेदक बिना किसी पूर्व अपाइंटमेंट के शनिवार को सीधे अपने पासपोर्ट सेवा केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय लखनऊ की ओर से रतन स्क्वायर स्थित पासपोर्ट सेवा केंद्र लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर और वाराणसी में शनिवार को जन शिकायत निवारण मेले का आयोजन किया जाएगा।

वर्ष 2026 के फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर दिसंबर माह के अंतिम शनिवार को भी जन शिकायत निवारण मेला आयोजित किया जाएगा। पासपोर्ट आवेदक बिना किसी पूर्व अपाइंटमेंट के अपने नजदीकी पासपोर्ट सेवा केंद्र में सुबह नौ से शाम 5:30 बजे तक उपस्थित होकर पासपोर्ट से संबंधित अपनी समस्याओं का निराकरण करवा सकेंगे।