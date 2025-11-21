Language
    पंचायत चुनाव की मतदाता सूची का 6 फरवरी को होगा अंतिम प्रकाशन, इस वजह से बढ़ाई गई डेट

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 06:00 AM (IST)

    राज्य निर्वाचन आयोग त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतदाता सूची अब 6 फरवरी को प्रकाशित करेगा, जबकि पहले यह 15 जनवरी को जारी होनी थी। दावे और आपत्तियों का निस्तारण 31 दिसंबर से 6 जनवरी तक किया जाएगा।    

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राज्य निर्वाचन आयोग त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतदाता सूची का प्रकाशन अब अगले वर्ष छह फरवरी को करेगा। पहले 15 जनवरी को सूची जारी होनी थी। दावे व आपत्तियों का निस्तारण 31 दिसंबर से अगले वर्ष छह जनवरी तक किया जाएगा। पहले 13 से 19 दिसंबर तक इसकी तिथि तय की गई थी।

    आयोग ने संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया है।आयोग के अनुसार पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में 12.43 करोड़ मतदाता शामिल हैं। इनमें से 90.76 लाख मतदाताओं के नाम दो या तीन-तीन बार दर्ज हैं। अनुमान है कि इसी कारण 2.27 करोड़ डुप्लीकेट मतदाता दर्ज हैं। इनकी पहचान एआइ से की गई थी।

    जिलों को दिए गए थे आदेश

    इसके बाद ऐसे मतदाताओं की जांच के लिए जिलों को आदेश दिए गए थे, लेकिन विधानसभा व लोकसभा चुनाव की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान के कारण पंचायत चुनाव मतदाता सूची का कार्य धीमा पड़ गया। इसी के चलते पंचायत चुनाव की मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तिथि को बढ़ा दिया गया है।