राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद होना तय हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का आरक्षण तय करने के लिए गठित उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल छह माह बढ़ाने की अनुमति दे दी है। अब आयोग 18 मई 2027 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकेगा।

मुख्यमंत्री ने कार्यकाल बढ़ाने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया निर्धारित छह माह में आयोग का काम पूरा नहीं होने पर शासन ने कार्यकाल बढ़ाने की फाइल मुख्यमंत्री के पास अनुमोदन के लिए भेजी थी। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने 18 मई 2026 को पांच सदस्यीय आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की थी।