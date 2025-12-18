अकादमी पुरस्कार प्राप्त पखावज वादक डाॅ. राज खुशीराम का निधन

जागरण संवाददाता, लखनऊ। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त प्रख्यात पखावज वादक डा.राज खुशीराम का निधन हो गया। वह करीब 72 वर्ष के थे। उन्हें मंगलवार को सांस लेने में परेशानी हुई तो किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (केजीएमयू) में दिखाया गया।

उसके बाद गोमतीनगर घर आ गए, परंतु सांस की तकलीफ दूर नहीं हुई। बुधवार शाम करीब सात बजे उनका निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार कर 18 दिसम्बर को पूर्वाह्न 11 बजे बैकुंठ धाम भैंसाकुंड में किया जाएगा। डाॅ. राज खुशीराम अयोध्या घराने के विख्यात पखावज वादक स्वामी पागल दास के शिष्य और लखनऊ घराने के कथक गुरु पं. लच्छू महाराज की पटशिष्या कथक नृत्यांगना कपिला राज के पति थे। वह भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय में पखावज के अतिथि शिक्षक थे।

भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में उनका योगदान स्मरणीय है। उन्हें अंतरष्ट्रीय ध्रुपद मेला, वाराणसी के 50वें वर्ष (गोल्डन जुबली) के अवसर पर काशीनरेश महाराज अनंत नारायण सिंह ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया था। इसके पूर्व वर्ष 2019 में जयपुर, राजस्थान में भी उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त हुआ था।

वरिष्ठ रंगकर्मी डा. अनिल रस्तोगी ने कहा कि डा. राज अत्यंत मिलनसार और सज्जन व्यक्ति थे। उनके निधन से स्तब्ध हूं। रंगकर्मी गोपाल सिन्हा ने कहा कि उनका हमेशा मुस्कराता चेहरा याद रहेगा। वह जितने उत्कृष्ट पखावज वादक थे, उतने ही सहज व सरल व्यक्तित्व के धनी थे।