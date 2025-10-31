Language
    लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 नवंबर से होगी धान की खरीद; बिक्री के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी

    By Amit Singh Edited By: Amit Singh
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 02:54 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के तहत पूर्वी यूपी और लखनऊ संभाग के कुछ जिलों में धान खरीद 1 नवंबर से 28 फरवरी 2026 तक चलेगी, जबकि पश्चिमी यूपी में यह 1 अक्टूबर से जारी है। सरकार ने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ाकर कॉमन के लिए 2369 रुपये और ग्रेड ए के लिए 2389 रुपये प्रति कुंतल कर दिया है। अब तक 2.17 लाख से अधिक किसानों ने पंजीकरण कराया है, और पंजीकृत किसानों को 48 घंटे के भीतर भुगतान का निर्देश दिया गया है।  

    पूर्वी उत्तर प्रदेश में पहली नवंबर से होगी धान खरीद 

    डिजिटल डेस्क, लखनऊ। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत पहली नवंबर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में धान खरीद शुरू होगी, 28 फरवरी 2026 तक चलेगी। इस अवधि में लखनऊ संभाग के उन्नाव, रायबरेली और लखनऊ में भी धान खरीद होगी। वहीं पहली अक्टूबर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और लखनऊ संभाग के हरदोई, लखीमपुर खीरी, सीतापुर जनपद में धान खरीद चल रही है। डबल इंजन सरकार ने इस वर्ष धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि भी की है। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (कॉमन)-2369 और (ग्रेड ए) का 2389 रुपये प्रति कुंतल तय किया गया है। वहीं योगी सरकार की नीतियों पर समर्थन जताते हुए दो महीने में 2.17 लाख से अधिक किसानों ने बिक्री के लिए पंजीकरण भी करा लिया है।

    पूर्वी उत्तर प्रदेश व लखनऊ संभाग के इन जनपदों में पहली नवंबर से शुरू होगी खरीद
    पूर्वी उत्तर प्रदेश के संभागों में पहली नवम्बर से धान खरीद शुरू होगी। यह खरीद पूर्वी उत्तर प्रदेश के चित्रकूट, कानपुर, अयोध्या, गोरखपुर, देवीपाटन, बस्ती, आजमगढ़, वाराणसी, मीरजापुर व प्रयागराज संभाग में होगी। इसके साथ ही लखनऊ संभाग के लखनऊ, रायबरेली व उन्नाव में भी पहली नवंबर से खरीद होगी, जो 28 फरवरी 2026 तक चलेगी।

    दो महीने में 2.17 लाख से अधिक किसानों ने करा लिया पंजीकरण
    धान बिक्री के लिए पहली सितंबर से पंजीकरण प्रारंभ हो गया था। 31 अक्टूबर (सुबह 11 बजे) तक 2,17,625 किसानों ने पंजीकरण करा लिया। वहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश के 17 हजार से अधिक किसानों से एक महीने के भीतर 1.06 लाख मीट्रिक टन से अधिक की धान खरीद की जा चुकी है। योगी सरकार के निर्देश पर तेज गति से चल रहे कार्य की बदौलत 3920 क्रय केंद्र भी खुल गए हैं।

    UP KISAN MITRA पर पंजीकरण अनिवार्य
    धान बिक्री के लिए किसानों का पंजीकृत होना अनिवार्य है। किसानों को खाद्य व रसद विभाग की वेबसाइट fcs.up.gov.in या मोबाइल ऐप UP KISAN MITRA पर पंजीकरण कराना होगा। खरीद पंजीकृत किसानों से ही होगी। खाद्य व रसद विभाग के मुताबिक किसान किसी भी सहायता या जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 18001800150 नंबर पर कॉल या अपने जनपद के जिला खाद्य विपणन अधिकारी, तहसील के क्षेत्रीय विपणन अधिकारी व ब्लॉक के विपणन निरीक्षक से भी संपर्क साध सकते हैं। योगी सरकार ने 48 घंटे के भीतर किसानों को भुगतान का निर्देश दिया है।