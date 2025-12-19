राज्य की आंतरिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण है पीएसी की भूमिका: डीजीपी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। डीजीपी राजीव कृष्ण ने कहा है कि राज्य की आंतरिक सुरक्षा में पीएसी (प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी ) की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। इसके लिए जरूरी है कि पीएसी के जवानों के प्रशिक्षण को और बेहतर बनाकर उनका आत्मविश्वास बढ़ाया जाए।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक संगठन की अपनी संस्थागत शक्तियां और सीमाएं होती हैं। ऐसे में दायित्व यह है कि शक्तियों को निरंतर सुदृढ़ किया जाए और कमियों को योजनाबद्ध ढंग से दूर कर संगठन को और मजबूत बनाया जाए। पीएसी के 78 वें स्थापना दिवस पर गुरुवार को 35 वीं वाहिनी महानगर में आयोजित सेनानायकों व पीएसी के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण का उद्देश्य स्पष्ट, व्यावहारिक और परिणाम देने वाला होना चाहिए। सिपाही से लेकर प्लाटून कमांडर तक प्रत्येक कार्मिक को ध्यान में रखकर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

कार्य-आधारित एवं लक्ष्य-केंद्रित प्रशिक्षण ही पीएसी को अधिक सक्षम और आत्मविश्वासी बना सकता है। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से कहा कि वे संगठन में अपनी भूमिका पर गंभीरता से विचार करें। उन्होंने पीएसी के स्थापना दिवस पर सभी अधिकारियों व जवानों को शुभकामना दी।