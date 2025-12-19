यूपी में VIP सुरक्षा में तैनात पीएसी सिपाही की संदिग्ध हालात में मौत, अचेत अवस्था में पड़े मिले थे गुलजार अली
लखनऊ के गौतमपल्ली इलाके में वीआइपी सुरक्षा ड्यूटी में तैनात पीएसी के एक सिपाही की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान गुलजार अली के रूप ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, लखनऊ। गौतमपल्ली इलाके में वीआइपी सुरक्षा (गार्द ड्यूटी) में तैनात पीएसी के एक सिपाही की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है। सहायक पुलिस आयुक्त(एसीपी) विकास जायसवाल ने बताया कि मृतक सिपाही की पहचान गुलजार अली के रूप में हुई है, जो गौतमबुद्ध नगर स्थित 49वीं बटालियन पीएसी में तैनात थे। वर्तमान में लखनऊ में अति विशिष्ट सुरक्षा ड्यूटी पर लगाए गए थे।
एसीपी ने बताया कि मृतक सिपाही गुलजार अली मूल रूप से मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना के रहने वाले थे। दोपहर करीब 12 बजे मेस में भोजन करने के बाद गार्द रूम में अपने स्लीपिंग बेड पर विश्राम करने चले गए थे। शाम चार बजे जब ड्यूटी का समय होने पर भी वह नहीं उठे, तो सहकर्मियों को शंका हुई। इसके बाद साथी सिपाही गार्द रूम में पहुंचे, जहां गुलजार अली अपने स्लीपिंग बेड पर अचेत अवस्था में पड़े मिले।
इसपर तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई और उन्हें एंबुलेंस के जरिए सिविल अस्पताल ले जाया गया। वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। पीएसी के अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे थे। फिलहाल सिपाही की मौत का स्पष्ट कारण सामने नहीं आ सका है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा। प्रथम दृष्टया किसी बाहरी चोट के निशान नहीं पाए गए हैं, हालांकि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है।
