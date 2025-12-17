Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UP: उत्तर प्रदेश में कानून का राज होने के कारण ही लोगों का बढ़ा आत्मविश्वास : योगी आदित्यनाथ

    By Dharmendra PandeyEdited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 02:27 PM (IST)

    UP PAC Foundation Day: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार ने पीएसी में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा दिया है। पहली बार तीन अतिरिक्त महिला वाहि ...और पढ़ें

    Hero Image

    पीएसी स्थापना दिवस समारोह- 2025 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

    राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पीएसी के स्थापना दिवस पर इस बल के जवानों के योगदान को जमकर सराहने के साथ ही प्रदेश की कानून-व्यवस्था को सुधारने में भी पीएसी की भूमिका को उल्लेखनीय बताया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लखनऊ में 35वीं वाहिनी पीएसी महानगर में आयोजित पीएसी स्थापना दिवस समारोह- 2025 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवानों का उत्साहवर्धन करने के साथ उनको संबोधित भी किया। उन्हाेंने पीएसी बल के स्थापना के 78 गौरवशाली वर्ष के लिए शुभकामनाएं देने के साथ 47 वीं वाहिनी को सर्वोत्तम वाहिनी के रूप में और कृष्ण कुमार मिश्रा को सर्वोत्तम खिलाड़ी के रूप में सम्मानित किया।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि आज मैं इस बात को कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो आत्मविश्वास है, इस आत्मविश्वास के पीछे के प्रमुख कारणों में है कि प्रदेश में कानून का राज है। कानून का राज, सुरक्षा के बेहतर माहौल में ही हम सुशासन की गारंटी दे सकते हैं। सुशासन में ही निवेश सुरक्षित हो सकता है और सुरक्षित निवेश ही हमारे युवाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम बन सकता है।

    उन्हाेंने कहा कि यह कालखंड पीएसी बल के अनुशासन, शौर्य, त्याग और समर्पण का गौरवशाली इतिहास है। मुझे प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने पीएसी की 46 कंपनियों को पुनर्जीवित करते हुए, उनके माध्यम से उत्तर प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा आंतरिक सुरक्षा के जरिए प्रदेश की एक बेहतर छवि देश के सामने प्रस्तुत करने में अत्यंत सफलता प्राप्त की है। पीएसी की संख्या, उनकी क्षमता, उनका प्रशिक्षण तथा तकनीकी स्तर पर उन्हें सशक्त बनाने का कार्य निरंतर जारी है।

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा पीएसी के अधिकारियों व जवानों ने देश व राज्य की आंतरिक सुरक्षा की हर चुनौती का जवाब अपने कौशल से दिया है। मुझे स्मरण है संसद पर हुए हमले में पीएसी जवानों ने सभी आतंकवादियों को मार गिराया था। 2001 में हुए संसद पर कायराना आतंकी हमले का जवाब भी उस समय सुरक्षा में लगे 30वीं वाहिनी पीएसी के जवानों ने दिया था। इसके बाद जुलाई 2005 में श्री राम जन्मभूमि अयोध्या परिसर में आतंकी हमलों के दौरान सीआरपीएफ, पीएसी और उत्तर प्रदेश पुलिस ने मिलकर सभी आतंकवादियों को मार गिराया था।

    उन्हाेंने कहा कि पीएसी बल में आज सर्वाधिक संख्या में नौजवान कार्यरत हैं। हमारी सरकार ने पीएसी में 41,893 आरक्षियों व 698 प्लाटून कमांडरों की भर्ती की है। सीधी भर्ती के अंतर्गत प्लाटून कमांडरों के पद पर 1,648 व आरक्षी के पद पर 15,131 अभ्यर्थियों की भर्ती प्रक्रिया वर्तमान में प्रचलित है। इसमें 135 प्लाटून कमांडरों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जा चुका है और शीघ्र ही यह भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होकर उत्तर प्रदेश पुलिस बल की क्षमता में वृद्धि करेगी। सरकार ने पीएसी में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा दिया है। पहली बार तीन अतिरिक्त महिला वाहिनियों का गठन किया गया है। पीएसी में महिलाओं की तीन और बटालियन तैयार की जा रही हैं। 

    मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस कल्याण योजना के अंतर्गत 31 पुलिस मॉडर्न स्कूल वर्तमान में संचालित हैं। पीएसी स्थापना दिवस के अवसर पर पहली बार पुलिस मॉडर्न स्कूलों में भी बेस्ट परफॉर्मेंस पीएमएस का चयन किया गया है। पीएसी वाहिनी में कार्यरत जवानों को मार्केट रेट से कम दाम पर उनकी सामान्य आवश्यकता की वस्तुएं प्राप्त हो सकें, इसके लिए 13 मास्टर कैंटीन और 103 सब्सिडियरी कैंटीन वर्तमान में संचालित हैं।

    पीएसी के 78 वें स्थापना दिवस पर पीएसी महानगर में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएसी बल प्रदेश में कानून-व्यवस्था के साथ ही आपदा प्रबन्धन व सभी महत्वपूर्ण पर्व त्योहारों और अति विशिष्ट महानुभाव के आगमन व लोकतंत्र के पर्व चुनावी कार्यक्रम में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

    पीएसी बल को अत्याधुनिक हथियारों, व दंगा नियंत्रण साधनों से सुसज्जित किया गया है। उन्हाेंने कहा कि आज उत्तरप्रदेश में राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) भी अपना योगदान दे रही है। पहली बार 480 कुशल खिलाड़ियों की भी भर्ती की गई है,768 पदों पर भर्ती व अधियाचन प्रक्रिया प्रचलित है। 2024 में पुलिस स्मृति दिवस पर खेल बजट को 70 लाख से बढ़ाकर दस करोड़ किया गया है। उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा सुशासन का बेहतरीन माहौल हो इसके लिए आठ वर्षों में 2 लाख 19 हजार पुलिस कार्मिकों की भर्ती की गई है। आज पुलिस बल में 44 हजार से अधिक महिला कार्मिक अपना योगदान दे रही हैं।

    मॉडर्न पुलिसिंग, साइबर थाना व सेल आज यूपी पुलिस की पहचान बनी है। पुलिस बल में अब टूटे फूटे भवनों की जगह हाई राइज भवन बन रहे हैं। आज प्रदेश में हमारे पास अत्याधुनिक एफएसएल लैब्स बनकर तैयार है,17 नगर निगम में भी सेफ सिटी के लक्ष्य को प्राप्त किया गया है। आज यहां उत्तर प्रदेश पुलिस पीएसी ने गार्ड ऑफ ऑनर के साथ ही अन्य उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इसके साथ ही वंदेमातरम का गायन किया गया। वंदेमातरम राष्ट्रीय गीत ने आजादी के समय युवाओं में एक जोश व प्रेरणा दी थी। यहां उस बैंड टीम को भी हृदय से बधाई देता हूं। आप सभी से कहूंगा कि आपका साहस, अनुशासन व कठिन प्रशिक्षण ही आपकी पहचान बनेगा। सरकार आपको आश्वस्त करती है कि आपके सम्मान व संसाधनों के लिए हमेशा खड़ी रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया और बधाई दी। 