पुलिस को हादसों का इंतजार? लगातार वॉर्निंग के बावजूद सड़क किनारे हो रही बड़ी गलती

जागरण संवाददाता, लखनऊ। एक ओर कोहरे से लगातार हादसे हो रहे हैं। दूसरी ओर डालीबाग के तिलक मार्ग पर सड़क किनारे खड़े ओवरलोड दर्जनों ट्रक किसी बड़े हादसे को दावत दे रहे हैं। राज्य कर विभाग की ओर से पकड़े गए इन ट्रकों की वजह से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है लेकिन पुलिस विभाग के जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बुधवार को भी दैनिक जागरण टीम को लगभग दर्जन भर ट्रक सड़क किनारे खड़े मिले।



राज्य कर विभाग की टीम विभिन्न इलाकों से ओवरलोड, अधूरे दस्तावेज और नियम विरुद्ध चलने वाले व्यावसायिक वाहन ट्रक/ट्रेलर आदि को सीज कर उनके खिलाफ कार्रवाई करती है। इनमें से अधिकांश वाहनों को जब्त कर लिया जाता है। इन्हीं वाहनों को लाकर टीम डालीबाग स्थित तिलक मार्ग पर खड़ा कर देती है।

सड़क पर वाहन खड़े होने के चलते यहां पर अक्सर आम राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मोड़ पर ट्रक खड़े होने से वाहनों को निकलने में परेशानी होती है। अंधेरा होने पर समस्या और बढ़ जाती है। कोई साइन बोर्ड न होने की वजह से लगभग एक किलोमीटर के दायरे में लगातार हादसे का खतरा बना हुआ है।

इसे मुद्दे पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर से लेकर विभाग के अन्य जिम्मेदार भी सजगता नहीं दिखा रहे हैं। इस मामले पर जब पुलिस उपायुक्त यातायात कमलेश दीक्षित से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ट्रक जीएसटी (राज्य कर) विभाग की ओर से पकड़े जाते हैं। किसी और जगह व्यवस्था न होने पाने से शायद ट्रकों को इस जगह खड़ा किया जा रहा है। इस विषय पर विभाग के अधिकारियों को पत्र लिखा गया है।



इनकी जिम्मेदारी लेकिन कार्रवाई नहीं