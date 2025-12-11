Language
    झारखंड से अफीम की तस्करी कर लखनऊ में बेचने वाले को STF ने क‍िया ग‍िरफ्तार, 2.131 KG अफीम बरामद

    By Ayushman Pandey Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 06:34 PM (IST)

    झारखंड के तैमारा जंगल से अफीम तस्करी कर यहां बेचने वाले को स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने गुरुवार को मडियांव से गिरफ्तार किया। आरोपित के पास से एसटीएफ

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। झारखंड के तैमारा जंगल से अफीम तस्करी कर यहां बेचने वाले को स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने गुरुवार को मडियांव से गिरफ्तार किया। आरोपित के पास से एसटीएफ ने 2.131 किग्रा अवैध अफीम बरामद की, जिसकी कीमत 12.50 लाख रुपये है। वह कई राज्यों में इसकी सप्लाई करता था। अन्य सदस्यों की तलाश में दबिश दी जा रही है।

    एसटीएफ ने बताया कि गिरफ्तार तस्कर झारखंड के रहमतनगर निवासी मो. वसीम है। मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला गिरोह लखनऊ और उसके आस-पास के इलाके में भी सक्रिय है। एसटीएफ गिरोह के लोगों को ट्रैक कर रही थी। गुरुवार को सूचना मिली कि गिरोह का एक सदस्य मड़ियांव इलाके में भिटौली इलाके में मौजूद है। मौके पर पहुंचकर तस्करी करने वाले गिरोह के वसीम को गिरफ्तार कर लिया गया।

    पकड़े गए आरोपित के पास से पुलिस ने 2.131 किग्रा अफीम बरामद की, जिसकी कीमत 12.50 लाख रुपये है। आरोपित ने बताया कि वह झारखंड के तैमारा के पास रहने वाले संजू के संपर्क में है और उसी से अफीम खरीदकर बेचता है। वह संजू से दो लाख 35 हजार रुपये प्रति किग्रा के हिसाब से अफीम खरीदकर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा में पांच से छह लाख रुपये प्रति किग्रा के हिसाब से बेचता है।

    संजू उसे अफीम देने के लिए तैमारा के पास जंगल में बुलाता था, ताकि पुलिस उसे न पकड़ सके। संजू ही उसे बताता था कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, पंजाब व अन्य राज्यों में किसे अफीम की सप्लाई करनी है। आरोपित के पास से 2760 रुपये भी बरामद किए गए हैं।