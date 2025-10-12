Language
    Operation Langda: लखनऊ में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के दो आरोपित गिरफ्तार, एक पुलिस मुठभेड़ में घायल

    By Dharmendra PandeyEdited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 12:03 PM (IST)

    Operation Langda in Lucknow: डीसीपी ने बताया कि आरोपितों के नाम छोटू, बाबू, ललित और विशाल के फोटो दिखाने पर उन्हें चिह्नित भी कर लिया गया। इसके आधार पर पुलिस टीम ने उनकी तलाश शुरू कर दी। पुलिस गांव के आसपास दबिश भी दी।

    सामूहिक दुष्कर्म का आराेपित फिराेज और पुलिस मुठभेड़ में घायल ललित


    जागरण संवाददाता, लखनऊ: बंथरा में बहन के घर जाने के लिए निकली किशोरी परिचित के साथ बाग में टहल रही थी, इसी दौरान पांच युवक पहुंचे और किशारी से साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।

    इस मामले में पीड़िता के परिवारीजन ने चार के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया तो हरौनी रेलवे स्टेशन के पास शनिवार देर रात पुलिस ने मुठभेड़ में दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुठभेड़ में एक आरोपित के पैर में गोली मारी है।

    पुलिस उपायुक्त दक्षिणी (डीसीपी) निपुण अग्रवाल ने बताया कक्षा 11 में पढ़ने वाली 17 वर्षीय छात्रा शनिवार दोपहर अपनी बहन की ससुराल गई थी। वहां परिचित युवक से बातचीत करते हुए बाग में टहल रही थी।

    इसी दौरान आसपास रहने वाले ललित कश्यप, मेराज, छोटू, बाबू और विशाल पहुंचे और युवक को पीटकर वहां से भगा दिया। इसके बाद किशोरी से दुष्कर्म किया और धमकी देते हुए भाग निकले।

    किशोरी घर पहुंची और घटना की जानकारी परिवार को दी। सामूहिक दुष्कर्म की सूचना मिलते ही डीसीपी और एडीसीपी समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेजा और पिता की तहरीर पर सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर लिया।

    डीसीपी ने बताया कि आरोपितों के नाम छोटू, बाबू, ललित और विशाल के फोटो दिखाने पर उन्हें चिह्नित भी कर लिया गया। इसके आधार पर पुलिस टीम ने उनकी तलाश शुरू कर दी। पुलिस गांव के आसपास दबिश भी दी।

    डीसीपी ने बताया कि आरोपितों की तलाश में टीम कांबिंग कर रही थी। इसी बीच हरौनी स्टेशन के पास चेकिंग के दौरान पुलिस को तीन युवक बाइक पर आते दिखे। पुलिस ने रुकने को कहा तो युवकों ने टीम पर हमला कर दिया। पुलिस और युवकों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें बंथरा निवासी आरोपित ललित कश्यप के बाएं पैर में गोली लगी।

    घटना में उसके एक अन्य साथी मेराज को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं, बाइक चला रहा उनका तीसरा साथी छोटू पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गया। छोटू के साथ ही फरार आरोपित विशाल व बाबू की तलाश की जा रही है।