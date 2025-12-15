Language
    सुभासपा के स्‍थापना द‍िवस कार्यक्रम में ताकत दिखाएंगे ओपी राजभर, सीएम योगी भी होंगे शामि‍ल

    By Hemant Kumar Srivastava Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 10:47 PM (IST)

    आजमगढ़ में प्रस्तावित सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के स्थापना दिवस कार्यक्रम से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व मंत्री ओम प्रकाश राजभर अपनी ताक

    राज्‍य ब्‍यूरो, लखनऊ। आजमगढ़ में प्रस्तावित सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के स्थापना दिवस कार्यक्रम से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व मंत्री ओम प्रकाश राजभर अपनी ताकत दिखाएंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। पार्टी अब स्थापना दिवस कार्यक्रम 15 जनवरी के बाद आयोजित करेगी।

    सोमवार को राजभर ने कालिदास मार्ग स्थित सीएम आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर स्थापना दिवस कार्यक्रम के लिए समय की मांग की। जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी सभी लोग विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) में जुटिए।

    राजभर ने बताया है कि पार्टी अब स्थापना दिवस कार्यक्रम 15 जनवरी के बाद आयोजित करेगी। जिसके मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री होंगे। राजभर ने संतकबीर नगर जिले के सेमरियावां ब्लाक में दो नेताओं के आपसी वर्चस्व की लड़ाई में विकास कार्य बाधित होने की जानकारी भी सीएम को दी।

    गौरतलब है कि सुभासपा का स्थापना दिवस कार्यक्रम 27 अक्टूबर को होता है। स्थापना दिवस के लिए पहले 23 नवंबर की तिथि तय की गई थी, जिसे स्थगित करना पड़ा था। इसके बाद 26 दिसंबर की तिथि प्रस्तावित की गई थी, इसे भी पार्टी ने स्थगित कर दिया है।