बिहार में NDA के खिलाफ प्रचार करेंगे योगी सरकार के मंत्री OP राजभर, पार्टी ने उतारे 64 प्रत्याशी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। एनडीए का हिस्सा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के अध्यक्ष और योगी सरकार में पंचायती राज व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर दो नवंबर से बिहार में अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। चुनावी जनसभाओं में भीड़ जुटाकर राजभर वहां एनडीए के साथ ही महागठबंधन के प्रत्याशियों को हराने का आह्वान करेंगे।

वैसे तो राजभर बिहार में एनडीए के घटक के रूप में अपनी पार्टी के लिए चार-पांच सीटें चाहते थे लेकिन तव्वजो न मिलने पर अकेले ही चुनाव लड़ने का निर्णय करते हुए उन्होंने 64 प्रत्याशी उतारे हैं। ऐसे में खासतौर से उत्तर प्रदेश की सीमा से लगी कई सीटों पर एनडीए और महागठबंधन प्रत्याशियों के जीत-हार के समीकरणों को राजभर प्रभावित कर सकते हैं।

यहां भी करेंगे चुनावी सभा राजभर दो नवंबर को बक्सर जिले के राजपुर और दरौली विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा करेंगे। इन दो चुनावी सभाओं के माध्यम से राजभर बक्सर, सीवान और गोपालगंज जिले की नौ विधानसभा क्षेत्रों के मतदाताओं पर डोरे डालेंगे। सात नवंबर को रजौली, सासाराम, चैनपुर तथा पूर्णिया में चार चुनावी सभाएं करेंगे।