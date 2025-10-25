Language
    बिहार में NDA के खिलाफ प्रचार करेंगे योगी सरकार के मंत्री OP राजभर, पार्टी ने उतारे 64 प्रत्याशी

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 10:58 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर बिहार में अपनी पार्टी के 64 उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। वे एनडीए और महागठबंधन के खिलाफ चुनावी रैलियां करेंगे, और मतदाताओं को आकर्षित करने का प्रयास करेंगे। 

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। एनडीए का हिस्सा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के अध्यक्ष और योगी सरकार में पंचायती राज व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर दो नवंबर से बिहार में अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। चुनावी जनसभाओं में भीड़ जुटाकर राजभर वहां एनडीए के साथ ही महागठबंधन के प्रत्याशियों को हराने का आह्वान करेंगे।

    वैसे तो राजभर बिहार में एनडीए के घटक के रूप में अपनी पार्टी के लिए चार-पांच सीटें चाहते थे लेकिन तव्वजो न मिलने पर अकेले ही चुनाव लड़ने का निर्णय करते हुए उन्होंने 64 प्रत्याशी उतारे हैं। ऐसे में खासतौर से उत्तर प्रदेश की सीमा से लगी कई सीटों पर एनडीए और महागठबंधन प्रत्याशियों के जीत-हार के समीकरणों को राजभर प्रभावित कर सकते हैं।

    यहां भी करेंगे चुनावी सभा

    राजभर दो नवंबर को बक्सर जिले के राजपुर और दरौली विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा करेंगे। इन दो चुनावी सभाओं के माध्यम से राजभर बक्सर, सीवान और गोपालगंज जिले की नौ विधानसभा क्षेत्रों के मतदाताओं पर डोरे डालेंगे। सात नवंबर को रजौली, सासाराम, चैनपुर तथा पूर्णिया में चार चुनावी सभाएं करेंगे।

    इनके माध्यम से 13 विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों के समर्थन में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। आठ नवंबर को वह रामनगर तथा दाऊदनगर में चुनावी जनसभाओं के माध्यम से 10 विधानसभा क्षेत्रों के मतदाताओं को साधने की कोशिश करेंगे। राजभर के पुत्र व पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव डा. अरविंद राजभर और प्रमुख राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर भी विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार करने में जुटे हैं।