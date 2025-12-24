यूपी के विद्यार्थियों को फ्री में ऑनलाइन मिलेगी ये सुविधा, भाषा की टेंशन भी खत्म
लखनऊ के माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को अब ऑनलाइन किताबें मुफ्त में पढ़ने का अवसर मिलेगा। राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय डिजिटल प्लेटफार्म पर पाठ्यक्रम ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, लखनऊ। माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को आनलाइन किताबों को पढ़ने का अवसर मिलेगा। विद्यार्थियों को उनके पाठ्यक्रम के अतिरिक्त राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय डिजिटल प्लेटफार्म द्वारा गैर शैक्षणिक पुस्तकों का उत्कृष्ट संग्रह का समायोजन किया गया है। मंडलीय विज्ञान प्रगति अधिकारी डा. दिनेश कुमार ने बताया कि अपर सचिव प्रशासन माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी निर्देश पर सभी विद्यार्थियों को निश्शुल्क पढ़ने की सुविधा दी जा रही है।
तीन से आठ वर्ष, आठ से 11 वर्ष,11 से 14 वर्ष और 14 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए अलग-अलग पुस्तकें आनलाइन मौजूद हैं। विद्यार्थियों को उनके पाठ्यक्रम के अतिरिक्त उनकी पसंदीदा भाषा में कहानियां, देश की महान विभूतियों द्वारा रचित पुस्तकों ,विज्ञान से संबंधित माड्यूल्स का संग्रह राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय में हैं।
संयुक्त शिक्षा निदेशक डा.प्रदीप कुमार ने बताया कि राजधानी समेत हरदोई, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, उन्नाव व रायबरेली के जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश जारी किए गए हैं। वेबसाइट https://ndl.education.gov.in/home पर अधिक से अधिक विद्यार्थियों का पंजीकरण कराने के निर्देश दिए गए हैं।
