यूपी में राज्य हज इंस्पेक्टरों के चयन के लिए ऑनलाइन परीक्षा आठ को, 115 पदों के लिए होगा चयन

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सऊदी अरब में हज यात्रियों की मदद करने वाले राज्य हज इंस्पेक्टरों के चयन के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा आठ नवंबर को होगी। आवेदक घर बैठे आनलाइन कंप्यूटर के जरिए इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। वहीं, हज इंस्पेक्टर के लिए आनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर सात नवंबर कर दी है।

हज इंस्पेक्टर सऊदी अरब में हज यात्रियों की मदद के लिए भेजे जाते हैं। प्रदेश से इस बार 17,226 हज यात्री रवाना किए जाएंगे। प्रत्येक 150 हज यात्रियों पर एक हज इंस्पेक्टर का चयन होना है। ऐसे में प्रदेश से 115 हज इंस्पेक्टरों का चयन किया जाना है।

राज्य हज कमेटी के सचिव एसपी तिवारी ने बताया कि ज्यादा से ज्यादा सरकारी कर्मचारी को मौका देने के लिए हज कमेटी आफ इंडिया ने आवेदन करने की अंतिम बढ़ाकर सात नवंबर कर दी है। पहले अंतिम तिथि तीन नवंबर थी। अब तक 450 लोग इसमें आवेदन कर चुके हैं।