राज्य ब्यूरो, लखनऊ। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज यात्रा 2026 के लिए राज्य हज इंस्पेक्टर के पदों पर आवेदन आमंत्रित किया है। यूपी कोटे से 125 हज इंस्पेक्टरों की भर्ती की जाएगी। इसमें ऐसे स्थायी सरकारी कर्मचारी पुरुष व महिला जो मुस्लिम हों आवेदन कर सकते हैं। आवेदन बुधवार 15 अक्टूबर से तीन नवंबर तक ऑनलाइन किया जा सकेगा।

कंप्यूटर आधारित परीक्षा, साक्षात्कार व मेडिकल फिटनेस टेस्ट के आधार पर चयन होगा। चयनित इंस्पेक्टरों को 13 अप्रैल से पांच जुलाई 2026 के बीच लगभग ढाई माह के लिए सऊदी अरब में हज यात्रियों की सेवा के लिए तैनात किया जाएगा। इस अवधि को ड्यूटी माना जाएगा और उनका वेतन व भत्ते मूल विभाग से ही मिलते रहेंगे।

चयनित कर्मियों को 3100 सऊदी रियाल भत्ते के रूप में मिलेंगे। इसका 50 प्रतिशत खर्च राज्य हज कमेटी और शेष 50 प्रतिशत हज कमेटी आफ इंडिया वहन करेगी। उम्मीदवारों की उम्र 50 वर्ष से कम होने के साथ ही पासपोर्ट 31 दिसंबर 2026 तक वैध होना चाहिए। अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी या स्थानीय भाषा का ज्ञान जरूरी है। अरबी जानने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी।

आवेदन के विस्तृत दिशा–निर्देश हज कमेटी की वेबसाइट (https://hajcommittee.gov.in) पर उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति के सचिव एसपी तिवारी ने बताया कि हज इंस्पेक्टरों के चयन में कंप्यूटर आधारित परीक्षा 150 अंकों की होगी जबकि साक्षात्कार 50 अंकों का रहेगा। आवेदन के समय यदि एनओसी न मिल सके तो उम्मीदवार को स्वप्रमाण पत्र देना होगा।