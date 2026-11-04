लखनऊ से जेद्दा के लिए एक और सीधी विमान सेवा, FlyDeal ने भी शुरू की फ्लाइट; वाटर कैनन से स्वागत

जागरण संवाददाता, लखनऊ : चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से सऊदी अरब की विमानन कंपनी फ्लाईएडील ने भी जेद्दा की सीधी विमान सेवा बुधवार से शुरू हो गई। पहली सेवा से लखनऊ पहुंचे यात्रियों का सम्मान किया गया। लखनऊ से जेद्दा जाने वाले यात्रियों को भी उपहार दिए गए।

यह विमान सेवा लखनऊ को मदीना और दम्माम के लिए भी अलग-अलग दिवसों में सेवाएं उपलब्ध कराएगा। विशेषकर मदीना जाने वाले यात्रियों के लिए यह सेवा बेहतर सुविधा उपलब्ध कराएगी। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का प्रबंधन अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड करता है।

लखनऊ एयरपोर्ट प्रशासन के मुताबिक इस नई सेवा के शुरू होने से लखनऊ और खाड़ी देशों के बीच सीधे हवाई संपर्क में और भी मजबूती मिलेगी, जिससे उत्तर प्रदेश और सऊदी अरब के बीच हवाई कनेक्टिविटी को और मजबूती मिलेगी।

नई उड़ान सेवा से व्यापारिक एवं पर्यटन यात्राओं और धार्मिक यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर यात्रा विकल्प उपलब्ध होंगे। यह सीधी हवाई सेवा भारत और सऊदी अरब के बीच पर्यटन, व्यापार एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान को भी प्रोत्साहित करेगी।

लखनऊ एयरपोर्ट से पहले से ही जेद्दा और दम्माम के लिए सीधी अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवाएं उपलब्ध हैं। मदीना के जुड़ने से अब उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को सऊदी अरब के तीन प्रमुख शहरों के लिए सीधी हवाई कनेक्टिविटी मिलेगी।

ऐसे जुड़ेगी विमान सेवा जेद्दा से लखनऊ के लिए विमान संख्या एफ 3- 1823 प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं रविवार को उड़ान भरेगा। इसी तरह लखनऊ से विमान संख्या एफ 3 -1824 भी प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं रविवार को जेद्दा रवान होगा। मदीना से विमान संख्या एफ3 -1827 प्रत्येक गुरुवार एवं शनिवार को लखनऊ के लिए रवाना होगा।