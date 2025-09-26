ACP बनते ही एक्शन में आई आन्या शुक्ला, एक दिन में ही चौकी इंचार्ज को दिए ये निर्देश

मिशन शक्ति फेज पांच के तहत 11वीं की छात्रा आन्या शुक्ला एक दिन के लिए एसीपी मोहनलालगंज बनीं। उन्होंने फरियादियों की शिकायतें सुनीं और त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। आन्या ने जुमे की नमाज पर मस्जिद का निरीक्षण किया और शांति बनाए रखने की अपील की। भूमि विवाद और घरेलू हिंसा से संबंधित शिकायतों पर उन्होंने तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए।

जागरण संवाददाता, लखनऊ। मिशन शक्ति फेज पांच के तहत शुक्रवार को 11वीं की छात्रा आन्या शुक्ला को एक दिन का सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) मोहनलालगंज बनाया गया। पदभार ग्रहण कर उन्होंने फरियादियों की शिकायतों को सुना और सम्बंधित को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने जुमे की नमाज पर स्थानीय मस्जिद का भी निरीक्षण किया और लोगों से क्षेत्र में सौहार्द बनाए रखने की अपील की। छात्रा के कार्यों को सभी ने सराहा है।

एसीपी का पदभार संभालने के बाद निगोहां के एक निजी विद्यालय की छात्रा आन्या के पास मेरठ निवासी रमेश चंद्र वर्मा शिकायत लेकर पहुंचे। रमेश ने बताया कि मीनापुर गांव में एक जमीन खरीदी थी लेकिन उस पर किसी ने कब्जा कर लिया है।

शिकायत सुनकर छात्रा ने तत्काल सम्बंधित चौकी प्रभारी को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। इसी तरह गोबिंदपुर निवासी सुमन ने शिकायत दी कि उनके पति अक्सर मारपीट कर जान से मारने की धमकी देते हैं। कई बार घर से निकालने की बात भी कह चुके हैं।

आन्या ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एक घंटे के अंदर कार्रवाई के निर्देश दिए। शिकायतों का निस्तारण कराने के बाद आन्या ने मोहनलालगंज थाना, बस अड्डे का निरीक्षण किया। थाने के निरीक्षण में मिशन शक्ति केंद्र की कार्यप्रणाली, महिला हेल्प डेस्क और रजिस्टरों में अंकित विवरण की समीक्षा भी की। मोहनलालगंज के सहायक पुलिस आयुक्त रजनीश वर्मा, इंस्पेक्टर दिलेश सिंह, निगोहां थाना प्रभारी अनुज तिवारी ने उन्हें पुलिस की कार्यप्रणाली, महिला सुरक्षा जैसे अन्य अहम विषयों की बारीकियों के बारे में जानकारी दी।