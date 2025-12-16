ओम प्रकाश राजभर ने की मुख्यमंत्री से मुलाकात, सीएम योगी बोले- SIR में जुटें NDA के सहयोगी दल
मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) को सफल बनाने के लिए सरकार और भाजपा संगठन पूरी तरह जुटे हैं। अब प्रदेश में एनडीए के सहयोगी दलों से भ ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) को सफल बनाने में सरकार और भाजपा संगठन पूरे मनोयोग से जुटे हुए हैं। अब प्रदेश में एनडीए गठबंधन के सहयोगी दलों से भी एसआइआर में जुटने को कहा गया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को सहयोगी दल सुभासपा के अध्यक्ष व मंत्री ओम प्रकाश राजभर से कहा कि आप सभी लोग एसआइआर में जुटिए। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के स्थापना दिवस कार्यक्रम के लिए समय मांगने के लिए सोमवार को राजभर ने मुख्यमंत्री से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी सभी लोग विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) में जुटिए।
इस मुलाकात के बाद राजभर ने बताया है कि पार्टी अब स्थापना दिवस कार्यक्रम 15 जनवरी के बाद आयोजित करेगी जिसके मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री होंगे। गौरतलब है कि सुभासपा का स्थापना दिवस कार्यक्रम 27 अक्टूबर को होता है। स्थापना दिवस के लिए पहले 23 नवंबर की तिथि तय की गई थी, जिसे स्थगित करना पड़ा था। इसके बाद 26 दिसंबर की तिथि प्रस्तावित की गई थी, इसे भी पार्टी ने स्थगित कर दिया है।
