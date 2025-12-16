ओम प्रकाश राजभर ने की मुख्यमंत्री से मुलाकात, सीएम योगी बोले- SIR में जुटें NDA के सहयोगी दल

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) को सफल बनाने में सरकार और भाजपा संगठन पूरे मनोयोग से जुटे हुए हैं। अब प्रदेश में एनडीए गठबंधन के सहयोगी दलों से भी एसआइआर में जुटने को कहा गया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को सहयोगी दल सुभासपा के अध्यक्ष व मंत्री ओम प्रकाश राजभर से कहा कि आप सभी लोग एसआइआर में जुटिए। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के स्थापना दिवस कार्यक्रम के लिए समय मांगने के लिए सोमवार को राजभर ने मुख्यमंत्री से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी सभी लोग विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) में जुटिए।