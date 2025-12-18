ओबरा-अनपरा में नई बिजली परियोजनाओं का ज्वाइंट वेंचर समाप्त करे सरकार, संघर्ष समिति ने की मांग

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने ओबरा और अनपरा में ज्वाइंट वेंचर के माध्यम से स्थापित की जाने वाली ताप बिजली उत्पादन परियोजनाओं का ज्वाइंट वेंचर समाप्त करने की मांग सरकार से की है। कहा है कि ढाई साल बाद भी ज्वाइंट वेंचर में कार्य शुरू नहीं पाना चिंताजनक है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मुख्यमंत्री से इन दोनों परियोजनाओं को काम उत्तर प्रदेश उत्पादन निगम को देने की मांग की है। उत्पादन निगम को अकेले यह काम मिलने पर बिजली 35-40 पैसे प्रति यूनिट सस्ती मिलेगी। संघर्ष समिति ने कहा है कि पांच साल में पूरी होने वाली परियोजनाओं का काम ढाई साल विलंब होने से लागत सैकड़ों करोड़ रुपए बढ़ रही है, जो प्रदेश के हित में नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार का उदाहरण देते हुए कहा है कि वहां की सरकार ने अमरकंटक बिजली घर में ज्वाइंट वेंचर में दो साल तक कोई काम शुरू नहीं होने पर ज्वाइंट वेंचर समाप्त कर नई स्थापित की जाने वाली इकाई का काम प्रदेश के उत्पादन निगम को देने का निर्णय लिया है।

कहा है कि यूपी सरकार की कैबिनेट ने 27 जुलाई 2023 को निर्णय लिया था कि 800 मेगावाट की दो इकाइयां ओबरा-डी और 800 मेगावाट की ही दो इकाइयां अनपरा-ई ताप बिजली परियोजना को ज्वाइंट वेंचर में एनटीपीसी के साथ करने का निर्णय लिया था।