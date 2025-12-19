'लेखपाल भर्ती में कुल 1441 पद...', ओबीसी के लिए आरक्षित पदों में कटौती पर सीएम को लिखा लेटर

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डा. अरविंद राजभर ने राजस्व लेखपाल भर्ती मेंं ओबीसी आरक्षण के अनुरूप पदों का निर्धारण नहीं होने पर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। जिसमें बताया है कि 7994 रिक्त पदों पर 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू किया जाएं तो पदों की कुल संख्या 2158 निर्धारित किए जाने चाहिए,जबकि अधिसूचना में ओबीसी के लिए कुल 1441 पद दर्शाए गए हैं। 717 पद कम दिखाए गए हैं। मांग की है कि लेखपाल भर्ती में ओबीसी आरक्षण 27 प्रतिशत के अनुरूप पदोंं का निर्धारण कराया जाए।

राजभर ने लिखा है कि राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा लेखपाल (स्थाई) पदों की कुल संख्या 7994 घोषित की गई है। जिसमें श्रेणीवार अनारक्षित (सामान्य) 4185 पद, अनुसूचित जाति 1446, अनुसूचित जनजाति 150 अन्य पिछड़ा वर्ग 1441 तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 792 पद आरक्षित किए गए हैं।