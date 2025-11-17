यूपी सरकार युवाओं को फ्री में दे रही है कंप्यूटर ट्रेनिंग, आवेदन की समय-सारिणी भी हो गई जारी

राज्य ब्यूराे, लखनऊ। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के गरीब परिवारों के युवाओं के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना के द्वितीय चरण की समय सारिणी जारी हो गई है। योजना के तहत ओ लेवल और सीसीसी प्रशिक्षण पाने के लिए 20 नवंबर से आवेदन शुरू होंगे। चयन के बाद 20 दिसंबर से प्रशिक्षण की शुरुआत की जाएगी।

प्रदेश सरकार द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवक-युवतियों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना (ओ लेवल एवं सीसीसी) का संचालन किया जा रहा है। योजना में उन प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, जो इंटर पास हैं और जिनके माता-पिता या अभिभावकों की वार्षिक आय अधिकतम एक लाख रुपए है।

निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण डा. वंदना वर्मा ने बताया कि द्वितीय चरण की समय सारिणी के तहत 20 नवंबर से एक दिसंबर तक प्रशिक्षणार्थी आवेदन करेंगे और एक हार्ड कापी जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा करेंगे। दो से छह दिसंबर तक आय, जाति, शैक्षिक अभिलेखों सहित सभी दस्तावेजों का आनलाइन सत्यापन कर पात्र अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा।

सात से 11 दिसंबर तक चयनित अभ्यर्थियों की सूची को डिजिटली लाक कर प्रतीक्षा सूची तैयार होगी और संस्थाओं द्वारा राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रोद्योगिकी संस्थान (नीलिट) में रजिस्ट्रेशन कराते हुए प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जाएगी। 12 दिसंबर से प्रदेशभर में एक साथ प्रशिक्षण संचालित किया जाएगा।

पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रशिक्षण देने के लिए विभाग द्वारा भारत सरकार की अधिकृत संस्था नीलिट से मान्यता प्राप्त संस्थाओं का चयन किया है। यह योजना ओबीसी युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास है।