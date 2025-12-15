सर्वाइकल और ब्रेस्ट कैंसर की पहचान करेंगी नर्स, 12 दिन के विशेष प्रशिक्षण में दी जा रही जानकारी
लखनऊ में नर्सें अब सर्वाइकल और ब्रेस्ट कैंसर की पहचान करने में सक्षम होंगी। इसके लिए उन्हें 12 दिन का विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण का ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। महिलाओं में होने वाले सर्वाइकल और ब्रेस्ट कैंसर की पहचान नर्स भी करेंगी। इसके लिए नवनियुक्त नर्सों को विशेष प्रशिक्षण देकर महिला अस्पतालों में तैनात किया जा रहा है। राज्य स्वास्थ्य संस्थान लखनऊ, क्षेत्रीय स्वास्थ्य प्रशिक्षण संस्थान झांसी और वाराणसी, जिला संयुक्त चिकित्सालय नोएडा में अब तक 200 से अधिक नर्सों को इस कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित किया जा चुका है।
सर्वाइकल और ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में सबसे ज्यादा होने वाला कैंसर है इन कैंसर की पहचान शुरुआती दौर में ही हो जाए इसके लिए चिकित्सकों के अलावा नर्सों को प्रशिक्षण देने के लिए विशेष रूप से प्रयास किया जा रहा है। 12 दिन के विशेष प्रशिक्षण में संविदा और नियमित नर्सों को मरीज की देखभाल के साथ ही सर्वाइकल और ब्रेस्ट कैंसर की पहचान की जानकारी दी दी जा रही है।
इसके अलावा नवनियुक्त एएनएम को भी 12 दिन का विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिससे ये भी शुरुआती दौर में कैंसर की पहचान के तरीकों के बारे में महिलाओं को जागरूक कर सकें।
विशेषज्ञों के अनुसार भारत में हर वर्ष ब्रेस्ट कैंसर से 90 हजार से अधिक मौतें होती हैं। महिलाओं में होने वाले कैंसर का 28.2 प्रतिशत ब्रेस्ट कैंसर है। वहीं सर्वाइकल कैंसर के 1.27 लाख नए मामले हर वर्ष सामने आते है और 80 हजार महिलाओं की मौत हर वर्ष इस कैंसर से होती है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।