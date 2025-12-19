लखनऊ के अलग-अलग इलाकों के लिए CUG नंबर जारी, महिलाएं सीधे वुमन ऑफिसर्स से करें शिकायत

जागरण संवाददाता, लखनऊ। अब महिलाएं छेड़छाड़, हिंसा समेत अन्य अपराधिक घटनाएं होने पर सीधे महिला अधिकारियों से संपर्क कर शिकायत दर्ज करवा सकेंगी। पुलिस आयुक्त अमरेंद्र कुमार सेंगर की तरफ से 53 थानों में बने मिशन शक्ति केंद्र के प्रभारियों को सीयूजी नंबर जारी किए हैं।

महिलाएं इन नंबरों पर अपनी शिकायत खुद सीधे दर्ज करा सकेंगी। शिकायत दर्ज होते ही तत्काल उस पर कार्रवाई होगी। इसको वीमेन पावर लाइन 1090, डायल 112 से भी जोड़ा गया है।

1090 से भी कार्रवाई कराई जा सकती है। इसके बाद पीड़िता केंद्र प्रभारी की मदद से मुकदमा भी दर्ज करवा सकती है। शिकायतकर्ता और शिकायत संबंधी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी।

इन नंबरों पर दर्ज कराएं शिकायत, तत्काल होगी कार्रवाई-