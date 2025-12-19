Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लखनऊ के अलग-अलग इलाकों के लिए CUG नंबर जारी, महिलाएं सीधे वुमन ऑफिसर्स से करें शिकायत

    By Ayushman Pandey Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 07:46 PM (IST)

    लखनऊ में महिलाएं अब छेड़छाड़ और हिंसा जैसी घटनाओं की शिकायत सीधे महिला अधिकारियों से कर सकेंगी। पुलिस आयुक्त ने 53 थानों में मिशन शक्ति केंद्र के प्रभ ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। अब महिलाएं छेड़छाड़, हिंसा समेत अन्य अपराधिक घटनाएं होने पर सीधे महिला अधिकारियों से संपर्क कर शिकायत दर्ज करवा सकेंगी। पुलिस आयुक्त अमरेंद्र कुमार सेंगर की तरफ से 53 थानों में बने मिशन शक्ति केंद्र के प्रभारियों को सीयूजी नंबर जारी किए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    महिलाएं इन नंबरों पर अपनी शिकायत खुद सीधे दर्ज करा सकेंगी। शिकायत दर्ज होते ही तत्काल उस पर कार्रवाई होगी। इसको वीमेन पावर लाइन 1090, डायल 112 से भी जोड़ा गया है।

    1090 से भी कार्रवाई कराई जा सकती है। इसके बाद पीड़िता केंद्र प्रभारी की मदद से मुकदमा भी दर्ज करवा सकती है। शिकायतकर्ता और शिकायत संबंधी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी।

    इन नंबरों पर दर्ज कराएं शिकायत, तत्काल होगी कार्रवाई-

    क्र.सं. स्थान/थाना मोबाइल नंबर
    1 गोमतीनगर विस्तार 9454451127
    2 गुडंबा 9454451156
    3 इंदिरानगर 9454451182
    4 चिनहट 9454451232
    5 बीबीडी 9454451823
    6 गाजीपुर 9454451834
    7 गोमतीनगर 9454451849
    8 विकासनगर 9454451931
    9 विभूतिखंड 9454451952
    10 चौक 9454451185
    11 नाका 9454451209
    12 कैसरबाग 9454451235
    13 अमीनाबाद 9454451245
    14 वजीरगंज 9454451268
    15 काकोरी 9454451297
    16 पारा 9454451322
    17 ठाकुरगंज 9454451329
    18 बाजारखाला 9454451332
    19 सआदतगंज 9454451334
    20 तालकटोरा 9454451358
    21 दुबग्गा 9454451646
    22 बीकेटी 9454451368
    23 महिला थाना दो 9454451370
    24 इटौंजा 9454451372
    25 मलिहाबाद 9454451376
    26 सैरपुर 9454451380
    27 अलीगंज 9454451404
    28 महिगंवा 9454451433
    29 मडियांव 9454451469
    30 माल 9454451660
    31 रहीमाबाद 9454451664
    32 जानकीपुरम 9454451950
    33 सरोजनीनगर 9454451195
    34 मोहनलालगंज 9454451671
    35 निगोहां 9454451695
    36 बिजनौर 9454451705
    37 पीजीआई 9454451707
    38 सुशांत गोल्फ सिटी 9454451722
    39 कृष्णानगर 9454451744
    40 बंथरा 9454451761
    41 नग्राम 9454451827
    42 गोसाईगंज 9454451953
    43 हजरतगंज 9454451504
    44 महानगर 9454451499
    45 मानकनगर 9454451506
    46 कैंट 9454451557
    47 आशियाना 9454451564
    48 हुसैनगंज 9454451568
    49 महिला थाना 9454451608
    50 आलमबाग 9454451669
    51 मदेयगंज 9454451775
    52 हसनगंज 9454451837
    53 गौतमपल्ली 9454451909

     

     