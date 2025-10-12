कैब चालक की हत्या करने वाला इनामी बदमाश गिरफ्तार, अन्य आरोपितों की तलाश कर रही पुलिस की चार टीमें

जागरण टीम, लखनऊ। पारा पुलिस ने रविवार को कैब चालक की हत्या कर लूट करने वाले एक और बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी पश्चिमी विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपित पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था। गिरोह में शामिल अन्य बदमाशों की तलाश में चार टीमें लगी हुई हैं।



डीसीपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपित हरदोई के मल्लावां बरहुआ निवासी विकास कुमार है, जिसे दुबग्गा चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने बताया कि वह कई वर्षों से इस गिरोह से जुड़ा हुआ है और मौजूदा समय में जानकीपुरम के मिर्जापुर इलाके में रहता था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

विकास पर हरदोई में दो, अलीगंज में दो और पारा में एक मामला दर्ज है। गौरतलब है कि वादलखेड़ा निवासी कार चालक योगेश पाल की कार बुकिंग के बहाने से गायब होने पर उसके परिजनों ने 29 सितंबर को पारा थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी।