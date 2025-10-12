कैब चालक की हत्या करने वाला इनामी बदमाश गिरफ्तार, अन्य आरोपितों की तलाश कर रही पुलिस की चार टीमें
लखनऊ में कैब ड्राइवर की हत्या के मामले में एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर पहले से ही कई गंभीर आरोप हैं और वह फरार चल रहा था। पुलिस अब अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है और इसके लिए चार टीमें बनाई गई हैं जो लगातार छापेमारी कर रही हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
जागरण टीम, लखनऊ। पारा पुलिस ने रविवार को कैब चालक की हत्या कर लूट करने वाले एक और बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी पश्चिमी विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपित पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था। गिरोह में शामिल अन्य बदमाशों की तलाश में चार टीमें लगी हुई हैं।
डीसीपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपित हरदोई के मल्लावां बरहुआ निवासी विकास कुमार है, जिसे दुबग्गा चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने बताया कि वह कई वर्षों से इस गिरोह से जुड़ा हुआ है और मौजूदा समय में जानकीपुरम के मिर्जापुर इलाके में रहता था।
विकास पर हरदोई में दो, अलीगंज में दो और पारा में एक मामला दर्ज है। गौरतलब है कि वादलखेड़ा निवासी कार चालक योगेश पाल की कार बुकिंग के बहाने से गायब होने पर उसके परिजनों ने 29 सितंबर को पारा थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी।
जांच के दौरान दो अक्टूबर को सीतापुर के पिसांवा में योगेश पाल का शव बरामद हुआ था। इस मामले में हत्या और लूट के आरोप में पांच टीमें बदमाशों की तलाश में लगी थीं।
10 अक्टूबर की रात, पुलिस ने किसान पथ आउटर रिंग रोड मौदा मोड़ अंडरपास के पास चेकिंग के दौरान कार सवार बदमाशों को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने फायरिंग कर दी।
पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हरदोई पिहानी निवासी अजय उर्फ अमरजीत सिंह घायल हो गया और उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। दूसरा आरोपित गुरूसेवक अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला था। पुलिस गिरोह में शामिल अन्य लोगों की तलाश कर रही है।
