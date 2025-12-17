शिक्षणेत्तर कर्मचारी 16 जनवरी को विधान भवन करेंगे घेराव, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय शिविर कार्यालय पर दिया धरना
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर संघ ने लखनऊ में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के शिविर कार्यालय पर धरना दिया। उन्होंने 16 जनवरी को विधान भवन घ ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर संघ ने संयुक्त रूप से बुधवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के शिविर कार्यालय पर धरना दिया। संघ ने चेतावनी दी कि यदि लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो 16 जनवरी को विधानसभा घेराव और जेल भरो आंदोलन किया जाएगा।
कार्यक्रम संयोजक हरिश्चंद्र दीक्षित ने कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर कई बार ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। संघ का मांग पत्र शिक्षा निदेशक के प्रतिनिधि के रूप में अपर शिक्षा निदेशक मनोज कुमार द्विवेदी ने लिया। उन्होंने वार्ता के दौरान प्रदेश महामंत्री शिव बहादुर यादव के अवरुद्ध वेतन के मामले को गंभीरता से लिया।
जिला विद्यालय निरीक्षक, कानपुर नगर से फोन कर वेतन प्रकरण का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। संघ पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यदि तय समय सीमा में समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। वहीं, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणेत्तर संघ के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पंवार ने प्रमुख मांगें रखते हुए कहा कि योग्यताधारी शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को एलटी ग्रेड में शिक्षक पदों पर पदोन्नति दी जाए और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अर्जित अवकाश का नकदीकरण किया जाए।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।